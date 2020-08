El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 13 de julio El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso mi gente bella, feliz y bendecido inicio de semana para todos. En tu horóscopo de hoy te diré cuál es la diosa que rige tu signo y el mensaje que tiene para ti. Aries: A ti te rige la diosa Freya, portadora de la energía de los vikingos, escandinavos y celtas. Ella hoy te dice que te concentres principalmente en tu trabajo y en tu familia, porque necesitan tu atención. Su afirmación para ti es: “Soy el fuego que me eleva y me hace disfrutar”. Tauro: La diosa Venus es la diosa del amor, la belleza y la sensualidad, y es la encargada de regir tu signo. Ella te dice que controles la ansiedad porque la prosperidad se abrirá y vienen tiempos de mucha abundancia. La frase que te regala es “Soy hermoso y me miro en los ojos del amor”. Géminis: A ti te rige la diosa Artemisa, hija de Mercurio, ella quiere que sepas que ahora aumentarán las buenas oportunidades económicas y que es una buena época para pedir un aumento o un préstamo. Tu afirmación es: “Sigo mi voz interna; amo mi instinto e intuición”. Cáncer: La diosa Hera rige tu signo y es la diosa del matrimonio. Ella quiere decir que es momento que le des crédito a tu atractivo personal y refuerces el compromiso con tu pareja, si lo tienes. La frase para ti es: “Represento la entrega y el compromiso con otro”. Leo: Isis, es la diosa egipcia del gran poder y te dice que tienes que aprender a ceder y tener paciencia, porque no siempre tienes la razón. Tu afirmación es: “Avivo el aliento de vida que me sustenta y renueva cada día”. Virgo: Démeter es la diosa de la tierra, la fertilidad y la nutrición. Ella te dice que tendrás que aprovechar tus ganas de salir, participar en encuentros y relacionarte con amigos. Tu afirmación es: “Voy a abrir mi mente y corazón para comunicarme mejor”. Libra: Palas Atenea, la diosa de la justicia y la lógica es quien rige tu signo. Ella te trae buenas oportunidades profesionales y te dice que te prepares para cambios positivos. Tu frase es: “Voy a mantener la justicia y la claridad en los tiempos de desorden”. Escorpio: Lilith, la diosa sumeria del poder y la liberación, rige tu signo. Ella te recomienda que te abras a lo diferente para que reconozcas otras facetas de ti mismo, hay mucho de ti que no sabes aún. Tu frase es: “El origen de la divinidad vive en mi”. Sagitario: Te rige la diosa de India, Lakshmi, que representa la abundancia. Gracias a ella te conectarás con la prosperidad material y tus necesidades más profundas podrán ser resultas con prontitud. Tu afirmación es: “Tengo la gracia de la fortuna”. Capricornio: Hécate, la diosa del Cuarto Menguante, dice que es tu tiempo para renovarte, y darte cuenta que necesitas estar más tiempo con tus seres queridos. Tu afirmación es: “Guardo, vivo, revelo y develo los misterios de la vida”. Acuario: Te rige la diosa Gaia, la madre de la Tierra y de la fortaleza. Tu deseo es estabilizarte y en este ciclo lo conseguirás. La frase que te regala es: “El mundo está en mis manos: la recuperación de la Tierra y la Naturaleza depende de mí”. Piscis: Te protege la energía amorosa y compasiva de Yemayá, la diosa madre de los océanos. Ella te dice que viene un ciclo positivo con un nuevo comienzo. Y la frase que te regala es “Abro mi vida y corazón a todos los cambios que vienen para mí”.

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 13 de julio

