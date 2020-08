El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 12 de agosto El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Llegó el ombliguito de la semana, mi gente linda. Les cuento que para este día tenemos al sol en el signo de leo y ustedes saben que todos los signos reciben con los brazos abiertos a nuestro Astro Rey, pero es en Leo especialmente donde el sol expande todas sus bondades a través de expresiones artísticas, personales y laborales. Por eso este es un momento para encontrar nuestro camino hacia la excelencia porque esta luz nos inspira, mueve corazones, mueve pensamientos y te inyecta ese coraje que necesitas para materializar tus sueños. Así que aprovecha. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “EL SOL FORTALECE MI ESPÍRITU Y ME LLEVA A LA EXCELENCIA” Si hoy, 12 de agosto, estás de cumpleaños… Será un año muy especial y tendrás que disfrutarlo a pleno. Conéctate con esa fuente de amor y luz, para transmitir esa energía a la gente que te rodea. Nuevas personas llegarán a tu vida. La Copa de la Suerte: 9, 18, 34, 48, 63, 80 Aries: Mucho ojo con la gente que te relacionas porque hoy serás vulnerable al engaño. No te recomiendo la firma de documentos, préstamos, acuerdos como codeudor y asuntos legales porque no saldrá muy bien. Más bien utiliza tu imaginación para pensar en una buena distracción para esta noche. Tauro: Hoy te sentirás particularmente incomprendido y podrían surgir acontecimientos que te llevarán a sufrir grandes altercados, sobre todo con la gente que trabaja o colabora contigo. Tu capacidad para tolerar estará muy limitada por lo que deberás cerrar la boca de vez en cuando.Géminis: Este será un día de cambios y es posible que tus emociones fluyan de una forma inestable. Tus proyectos podrán ser realizados si te serenas. Todo lo que empieces tendrá buenas oportunidades, pero dependerá de tu actitud y la forma en la que enfrentes los obstáculos. Cáncer: Te sentirás un poco tenso, pero serás capaz de identificar el motivo y trabajar para evitar que te siga afectando. Hoy vas a aceptar lo que los demás tengan para decirte y tu buen ánimo se prestará para entender las posiciones de los demás. Leo: Tu mente estará aguda y disciplinada y eso te servirá para planificar nuevos proyectos. También te comportarás de una forma responsable, con seriedad y con un juicio firme, algo que te dará muy buenos resultados. Virgo: Las relaciones afectivas serán muy importantes durante el día porque vas a inspirar pasiones muy profundas. Se va a despertar en ti el ardiente deseo de concretar un encuentro con esa persona que te gusta y todo se dará justo como lo deseas. Libra: Este será un día de sentimientos encontrados en el que sentirás cierta desilusión o desánimo, porque quizás tengas que sacrificarte en el sector familiar. Podrías sentirte algo presionado en este sentido, pero también tendrás la solución en tus manos. Escorpio: Hoy vas a utilizar tu inteligencia para comunicar todas tus ideas. Pondrás en marcha los proyectos que tienes en mente y, además, algo nuevo está a punto de aparecer en tu vida. Alguien podría regalarte esa herramienta que necesitas para hacer un trabajo más efectivo. Sagitario: Hoy entenderás que solamente creando un equilibrio entre el dinero que ingresa y el que gastas, podrás llegar a unas negociaciones con éxito. Además, te comportarás con un elevado espíritu, para ayudar a las personas que están cerca de ti. Capricornio: La gente sentirá que sus pensamientos y sentimientos están en sintonía con los tuyos y te verán como a un ser realmente encantador. Sólo encontrarás dificultades si le temes a tus emociones, así que no te resistas a los cambios y deja que todo fluya. Acuario: Experimentarás una mezcla de algunas emociones relacionadas con la desilusión o la melancolía. Tu fuerte temperamento deberá ser controlado, de lo contrario, tendrás un altercado con alguien. Tu tarea del día será mejorar tus vibraciones hacia los demás. Piscis: Disfrutarás como nunca en compañía de tus amistades; así que, si es posible, intenta estar con ellos. Por otro lado, si tienes pareja, podrías planear algo que sepas que le guste. O ábrete al amor, que está cerca de ti.

