El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 12 de abril El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. By El Niño Prodigio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “APROVECHO ESTE DÍA DE ROMANCE Y AMOR” ¡Feliz y bendecido domingo, mi gente bella y querida! Les cuento que para este día tenemos la influencia del planeta Venus que se encuentra en Géminis, esto significa que vas a estar muy conversador y espontáneo, sobre todo con tu pareja, si la tienes. Aunque si no estás bien con tu amorcito, mucho cuidado porque esa coquetería te podría llevar por el camino del pecado. Por otra parte, si estás soltero, entonces déjate llevar por tu intuición y relaciónate activamente con los demás, podrías terminar conociendo a alguien interesante. Si hoy, 12 de abril, estás de cumpleaños… A partir de esta nueva etapa buscarás en el plano amoroso relaciones más profundas, y no tan superficiales. Darás valor a las personas que te rodean por lo que son, y no por lo que pueden tener materialmente. La Copa de la Suerte: 14, 29, 34, 53, 64, 78 Aries: La calidez y la generosidad serán tus virtudes. Demasiada fantasía no es buena, sería mejor que los pies se mantengan en la tierra. Hoy ten cuidado y no idealices a tus amores. No quiero que te decepciones ni que sufras. Tauro: Te mostrarás sensible. Estarás apegado a tu familia y a los lugares donde has sido feliz. También buscarás apoyo y seguridad en tu gente. Recuerda que los seres queridos son los que siempre van a estar a tu lado pase lo que pase. Géminis: No soportarás la rutina, porque eres una persona a la que le gustan los cambios constantes en todo lo que hagas. Estarás en la búsqueda de personas para conversar y compartir tus ideas. También aumenta el amor por tus hermanos, si los tienes. Cáncer: Te llegó la hora de entregarte al disfrute y a lo que realmente te genere un placer indefinido. Disfrutarás con sensualidad del buen comer y el beber, tanto como de una sesión de masajes. Serás leal y tierno con tus relaciones. Leo: Tu desafío será conquistar desde tu habilidad seductora, provocando sentimientos y deseos a tu paso, por donde quieras que vayas. Vivirás situaciones amorosas llenas de fuego pasional, pero cuídate y no descontroles. Virgo: Ahora ocultarás tus amores, porque jugarás a dos puntas, pero ten cuidado con ello. Te será fácil caer en fantasías que nublarán tu visión de la realidad. Ojo con tus castillos de ilusiones y no presiones al destino. Libra: Estarás rodeado de muchos amigos y acompañado de personas distintas en reuniones sociales. Tu vida se llenará de sorpresas agradables. Aprovecha para dejar los problemas a un lado y aflojarte de las tensiones. Escorpio: Tienes que prestar mucha atención a tu entorno de trabajo. Desconfiarás de las relaciones ocasionales y poco serias, tu actitud será más reservada con aquellas personas. Necesitas vínculos de confianza. Sagitario: Amarás las aventuras y las situaciones nuevas porque aumentarán tu adrenalina en la rutina diaria. Buscarás la compañía de gente divertida y con buena energía para compartir viajes y salidas. Lo pasarás muy bien. Capricornio: Tus emociones están un poco alborotadas. Cuídate de los celos hacia tu amorcito. Si te muestras tan exigente y controlador, solo lograrás establecer una relación asfixiante, y así no llegará a buen puerto. Te lo aseguro. Acuario: Te caracterizarás por la cortesía y tus deseos de complacer a todos con tal de evitar una discusión o una discordia con tu pareja. Necesitarás un entorno bello y delicado, todo lo vulgar te causará fastidio. Armonízate, tú sabes. Piscis: Ahora darás muestras de fidelidad a tus seres queridos y disfrutarás de sentirte valorado como alguien indispensable. Eres una persona amable y solidaria, que siente satisfacción ayudando a los otros y dando consejos. Advertisement

Close Share options

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 12 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.