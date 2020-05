El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 11 de mayo El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. By El Niño Prodigio Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso mi gente bella, feliz y bendecido inicio de semana para todos. Uno de los mejores placeres en esta vida es comer ¿cierto? Por eso hoy te contaré qué es lo que más disfruta cada persona según su signo zodiacal… ¡Presta atención! Aries: Tus platos preferidos son aquellos que son hechos al carbón, un buen filete de carne o verduras salteadas te enloquece. Disfrutas mucho sentarte en lugares privilegiados y, además, eres de los que come muy rápido porque te dan ganas de devorarte todo de un solo. Tauro: Para ti comer es un momento de absoluto deleite y calidad. Tú prefieres los platos gourmet, aquellos que le brindan a tu paladar experiencias diferentes. También adoras los dulces, así que siempre vives tentado con los postres del menú. Géminis: Tú eres fan de los platos exóticos y las comidas que no puedes probar a diario. Te encanta tener los ingredientes a tu disposición para usar los que más te gustan y hacer mezclas interesantes. Además, el acto de comer lo disfrutas más si estás en compañía. Cáncer: Eres fiel seguidor de la comida casera y de los postres, sobre todo los que están preparados a base de lácteos. Te encanta que los platos tengan ese aroma característico a la comida hogareña. Un buen pollo guisado, arroz recién hecho y ensalada verde son perfectos para ti. Leo: Si por ti fuera visitarías cada buen restaurante de la ciudad para probar el top de cada menú. Amas los platos elegantes, aquellos de los que todos hablan. Disfrutar salir a comer a un lugar elegante y que le aporte distinción a tu vida. Virgo: Tú amas las frutas, las ensaladas, aquello que también aporte a tu salud porque con eso eres muy cuidadoso. Tu comida favorita es la natural, amas el sabor y olor que aportan las especias en tus platillos favoritos. Los postres y aderezos de yogur también son de tu agrado. Libra: La cocina gourmet es la que adoras, no te preocupan las pequeñas porciones porque para ti lo más importante es la calidad y el balance que se logra con cada ingrediente. Si, además, puedes disfrutar tu plato en un ambiente estético y elegante, entonces será mucho más exquisito para ti. Escorpio: Las comidas afrodisíacas condimentadas con especias exóticas te estimulan y son como un imán para ti. Eres de gustos sofisticados y prefieres los alimentos provenientes del agua. Si, además, puedes tener una mesa con rosas y velas, eso será lo mejor para ti. Sagitario: A ti te encanta probar la comida de otros lugares. Allí donde abren un restaurante extranjero, estarás tú en la inauguración, porque es lo que más te divierte. Por eso se te ve comiendo con palillos o con la mano y disfrutando en grande junto a tus amigos. Capricornio: A ti te gusta ir a lo seguro, amas la sobriedad en los platos y si no tienen tantas salsas o condimentos para ti es mucho mejor. Además, te gusta acompañar tus comidas con un postre o al final un café negro para cerrar con broche de oro el momento. Acuario: Tú eres muy práctico con la comida. No tienes problema en pedir una hamburguesa a domicilio o prepararte un sándwich en casa. Sin embargo, los lugares que aporten experiencias innovadoras son perfectos para ti. Esos que juegan con la tecnología en su arquitectura. Piscis: A veces te obsesionas tanto con las entradas y los aperitivos que te olvidas del plato fuerte. Amas las picadas, los snacks y todo aquello que venga en porciones pequeñas. También te encantan las buenas bebidas; cocteles, vinos o champagne siempre deben estar presentes. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 14, 27, 49, 53, 64, 78 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

Close Share options

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 11 de mayo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.