El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 11 de marzo

Feliz y bendecido miércoles, mi gente linda. Te quiero decir que si desde que te despertaste te has sentido en un constante dilema sobre lo que sientes y piensas, pues eso tiene un motivo y se trata nada más y nada menos que de la Cuadratura de la Luna con el planeta Mercurio. Es normal que sientas que hay un constante coque entre tus intereses. Quieres una cosa, pero también quieres otra y lo peor es que nada coincide. Por eso es muy importante que cuando sientas que no tienes salida, te detengas y analices tus opciones, si piensas con cuidado podrás resolverlo. Si hoy, 11 de marzo, estás de cumpleaños… En este ciclo tu compañía será bien recibida en todas partes, porque hechizarás a todos, allí donde vayas. Estarás de romance en romance, pero no te alejes de la realidad, porque puedes ser víctima de engaños. La Copa de la Suerte: 9, 16, 39, 52, 67, 76 Aries: Hoy sentirás el deseo de meterte en la cocina y preparar una receta especial para tu familia. Estarás feliz, animado y con ganas de tener un gesto con tus seres queridos. Tu energía se proyectará en cada una de las personas que compartan contigo. Tauro: Verás que nuevas personas se acercarán a tu vida para saber más de ti. Tu buen desempeño será muy atrayente a nivel profesional y posiblemente recibirás una propuesta interesante que traería consigo un cambio de ciudad o estado. Géminis: Hoy no le harás mucho caso a tu razón, sino que escucharás a tu corazón y te dejarás llevar por tu parte más sensible. Si te dejas guiar por tu instinto, pases una de los mejores días vividos hasta ahora. Mira, algunas oportunidades son irrepetibles. Cáncer: La lectura será una muy buena forma de canalizar el estrés durante este día. Si tienes algún libro comenzado y no has podido terminar, hoy le sacarás un espacio para poner a volar tu imaginación y olvidarte de todas las tensiones. Leo: El amor y la pasión estarán a la orden del día. Encontrarás a la persona que sacie tus necesidades de cariño y placer, y llene tu corazón como nunca lo soñaste antes. Ahora disfrutarás de momentos inolvidables y placenteros. Virgo: Hoy te animarás a hacer algo que antes no te hubieses atrevido. Dejarás de lado los miedos y perjuicios y vivirás una experiencia muy interesante. Para esto contarás con el apoyo de un amigo cercano que se encargará de acompañarte hasta el final. Libra: Será un día para demostrar la confianza que tienes con tus amigos, ya que uno de ellos se acercará a decirte un secreto muy importante y tú estarás tentado a comentarlo con alguien más. Recuerda siempre ser leal a tus amigos y no decepcionarlos. Escorpio: Hoy vas a poner en su lugar a todo el que te quiera manipular. No dejarás que nadie te diga cómo debes hacer tus tareas. Tú mejor que nadie tiene los conocimientos y la experiencia para hacerlo. Aléjate de quien te tiene mucha envidia. Sagitario: Hoy te surgirá una reunión repentina. Tal vez te llamen del banco o alguien te invite un café para proponerte un negocio o esa persona que hace tiempo llevas tratando de conquistar, por fin copiará tus intenciones. Deberás lucir lo mejor presentado posible y tener un actitud serena y armoniosa. Capricornio: Hoy no deberás alejarte de la realidad. Debes tener los pies bien apoyados en la tierra, porque si no te desilusionarás fácilmente. Y no pienses que esto podría ser solo a nivel amoroso. También podría tratarse de algún negocio que estés organizando o un viaje que estés planeando. Ten cuidado. Acuario Ojo con no descansar lo suficiente porque eso te está generando mucho estrés. Hoy tendrás que escuchar a tu cuerpo con atención y bajes la marcha si es necesario. Yo sé que a ti te gusta hacerte cargo de todo, pero por un día que te tomes para ti, no se va a caer el mundo. Piscis: Tu carrera profesional brillará con fuegos artificiales en este día. Te sentirás inteligente, creativo, propositivo y con grandes ideas. Aquellos que te colaboran verán en ti esas ganas de progresar y te apoyarán en tus proyectos. Sigue así porque alguien influyente verá tu compromiso con buenos ojos.

