El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 11 de junio

¡Bendiciones y feliz jueves para todos, mi gente bella! Les cuento que este día te sentirás muy sensible debido a que la Luna se encuentra en el signo de Piscis, en su casa 5, que representa los pasatiempos, los placeres y el amor. Así que, tal vez, estarás inseguro con tu pareja, si la tienes o por el contrario pensarás que no eres suficientemente bueno para nadie. No seas tan fatalista, las cosas malas pasan, pero no todo es tan oscuro como crees. Mi recomendación es que canalices estas energías haciendo algo te guste; cantar, bailar, pintar, caminar o hacer ejercicio. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME VALORO COMO PERSONA Y SÉ QUE TENGO MUCHO PARA DAR" Si hoy, 11 de junio, estás de cumpleaños… Este año, la energía del universo está de tu lado y te pone en contacto con las fuerzas espirituales. Tus ideales encuentran una vía de escape a través de estudios y de viajes. Se viene una época de puro crecimiento. La Copa de la Suerte: 6, 26, 34, 55, 75, 97 Aries: Los vínculos se complicarán un poco, pero será bueno reconocer los errores y prestar atención a los detalles. Si te pones en el lugar del otro podrás comprender mejor el problema, aun cuando sabes que la razón está de tu parte. Tauro: Hoy estarás de muy buen ánimo y gracias a eso tu salud mejorará considerablemente. Es momento de que te ocupes de ti y de tus cosas. Tus horizontes profesionales podrán expandirse, pero debes restarle atención a lo que no lo merece y enfocarte. Géminis: Tu suerte se expandirá en todas las áreas, pero especialmente en la esfera del amor. El calor de tu pareja alimentará tu espíritu y, si estás solo, el romance pasará a ser lo más importante en tu vida porque conocerás a alguien especial. Cáncer: Las raíces de tu pasado familiar se verán impactadas por sentimientos profundos que saldrán a la luz, pero no te preocupes porque ahora podrás ver la situación con otra mirada y el tiempo cerrará todas las heridas. Deja que la intuición te guíe. Leo: Hoy le prestarás mucha atención a las actividades que realizarás con la gente de tu entorno. Si quieres que tus sueños se hagan realidad, no permitas que los problemas de tus parientes te agobien o te saquen de control. Sé inteligente y sensato. Virgo: Hoy tendrás que estudiar cada paso que vayas a dar antes de aceptar cualquier operación que tenga que ver con dinero. La luz llegará a tu vida, pero tienes que abrir bien los ojos, porque habrá cosas por aclarar y debes identificarlas. Libra: Por fin reconocerán tu labor y te sentirás muy orgulloso por todo el esfuerzo realizado, y gracias a eso recibirás muchas recompensas. En cuanto a tu personalidad, estarás atractivo y magnético, así que sal de compras y consiéntete. Escorpio: Ahora sanarán tus heridas y olvidarás aquellos recuerdos tristes que te agobiaban. Finalmente podrás salir del pozo en el que te metiste en esos días grises y sin luz, y perdonarás de corazón el daño que otros te hicieron. Sagitario: Prestarás atención a la verdadera personalidad de las personas que se te acerquen, sobre todo porque ahora tendrás ganas de realizar actividades en grupos, estar con tus amigos y compartir tus ideas. Sentirás mayor afinidad con quienes te ayudan. Capricornio: Recibirás el apoyo de personas importantes y tu profesión tomará impulso, así que te recomiendo que le pongas mucha atención a tu área profesional. Sin embargo, no olvides tener presente tu sector hogareño. Si le pones actitud, lo alcanzarás todo. Acuario: Hoy comenzarás un periodo de expansión mental y espiritual. Buscarás la luz y la orientación de un ser superior o de un guía, y prográmate para lograr cambios mayores en tu vida. Es tiempo de decirle adiós a todo lo que te limita y no te deja progresar. Piscis: Recuerda que es parte de la vida que todo progrese y se ajuste a lo nuevo. No te alarmes con tanto cambio y revuelo a tu alrededor. Recuerda que todo lo que ocurre es para evolucionar y tú tienes que tomar parte y aceptar como fluye el universo.

