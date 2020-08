El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 11 de julio El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido sábado, mi gente linda! Hoy comenzamos este día con la fuerte influencia de la luna que se encuentra formando un trígono con el sol. Esta es una gran energía porque tendrás mucha suerte con el sexo opuesto. Además, disfrutarás de una armonía íntima que te generará mucha satisfacción personal. También recibirás el apoyo incondicional de tus familiares y amigos más cercanos en todo lo que hagas. Prepárate para vivir una jornada muy plena y disfrutar al máximo hasta de los detalles más mínimos de la vida. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “LAS ENERGÍAS ASTRALES ME LLEVAN A VIVIR UN DÍA ESPECIAL” Si hoy, 11 de julio, estás de cumpleaños… Tendrás la compañía de personas que te quieren de verdad. Aprovecha el brillo que te brindan las estrellas para renovarte totalmente, y tomar contacto con tu parte afectiva. Expresarás mejor tus sentimientos. La Copa de la Suerte: 9, 21, 31, 53, 64, 76 Aries: No intentes nadar contra la corriente, sé flexible y adáptate a lo que está ocurriendo en estos momentos. Coopera con los demás, comparte con ellos tus ideas y mantén un balance adecuado entre familia, trabajo y vida social. Tauro: Aprovecha para organizar una reunión con tus buenos amigos, puede ser virtual. Es un buen momento para comunicarte con ellos y estrechar los lazos de amistad. Tu aura estará brillante y nadie la podrá oscurecer, a menos que tú se lo permitas. Géminis: ¿Qué cosas te hacen feliz? Si te sientes frustrado entonces piensa en cambiar de rumbo, porque solo si estás contento con lo que haces llegarás lejos. Los astros te apoyan para que brilles más que los demás. Cáncer: Tienes que mantener tu fe. Te sentirás inspirado para renovar todo lo que haya que reparar en tu vida. Deja correr tu imaginación y dales vía libre a tus talentos. Ahora te esperan caminos nunca transitados hacia tu progreso. Leo: Aprovecha para hacerte conocer y establecer nuevos contactos. De esta forma aumentará tu carisma para destacarte entre los demás. Si inicias una asociación será satisfactoria y te dejará buenas ganancias. El éxito irá contigo. Virgo: Controla mejor tus finanzas, es mejor que inviertas en cosas necesarias y valiosas. Llegó el tiempo de romper con lo que te está frenando. No vivas más complaciendo a los demás, libérate y muéstrate responsable de ti mismo. Libra: Este es un tiempo de diversión y juegos. Si eres artista muestra tus mejores creaciones. Todo lo que puedas expresar servirá para tu éxito. También tendrás suerte en el azar, pero sé cuidadoso y no derroches el dinero. Escorpio: Tu mente necesita un poco de relax porque los asuntos del trabajo no dejan de darte vueltas en la cabeza así que desahoga las tensiones de una vez. Es importante para tu salud que te cuides de los excesos en las comidas. Sagitario: Ha llegado el momento de iniciar un estudio si es que lo deseas. También podrás desarrollar las ideas que durante tanto tiempo vienes atesorando. Solo tienes que animarte a tomar la iniciativa y perder el miedo. Confía en ti. Capricornio: Las estrellas te ayudarán a elaborar un mejor futuro para ti y tus seres queridos. En ayuda y cooperación con ellos tendrás los mejores resultados, trabajando para el mañana. Las puertas se abren para progresar. Acuario: En lo profesional te ganarás el prestigio y el respeto que siempre soñaste y en tu hogar todos reconocerán tus valores. Si durante algún tiempo has realizado esfuerzos y sacrificios el cosmos te regalará lo que deseas. Piscis: Te harás responsable de un tema económico que un familiar no puede afrontar, pero no debes preocuparte porque el dinero vuelve tan pronto como se va. De todas maneras, infórmate bien y exige lo que crees justo.

