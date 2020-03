El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 10 de marzo El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “EQUILIBRO MI VIDA HACIENDO EL BIEN” ¡Feliz y bendecido martes, mi gente linda! Prepárate durante este día con la energía de la Luna en el signo de Libra. Tu atención estará centrada en las relaciones con los demás y no tendrás actitudes egoístas, todo lo contrario, aprenderás a ponerte en la piel del otro y a mantener tu lugar. Además, la luna está impactando directamente su casa 11, que representa a los amigos, todo aquello que te sirve de apoyo y protección. Esto te ayudará a sentir a gusto con tus comportamientos y respaldará tus acciones. Si hoy, 10 de marzo, estás de cumpleaños… En este año puede cambiar tu forma de ver la vida. Tendrás inquietud e impaciencia, y tus relaciones se verán afectadas por tu actitud, dependerá de ti que sea un cambio positivo. Debes conservar la calma. La Copa de la Suerte: 11, 24, 44, 60, 73, 84 Aries: En el día de hoy trata de distraerte de las preocupaciones que te aquejan. Ve de shopping, cómprate algo bello, disfruta de una salida porque bien que te lo mereces. Libérate de las tensiones, ahora es tu momento de brillo. Tauro: Es tiempo de mirar hacia atrás sin temores porque las estrellas te darán la oportunidad de corregir tus errores pasados. No te quejes, ni te desesperes por encontrar las respuestas. Ya llegarán solas y en el momento justo. Géminis: Hay cosas que puedes mejorar para que te lleves mejor con tus amigos. Pregúntate en que estás fallando y tu ser interior te lo mostrará. El descanso te ayudará a ordenar tus pensamientos. Relájate que todo pasará. Cáncer: ¿Sabes cuáles son tus ambiciones? Pregúntate qué es lo que quieres y hacia dónde quieres ir. Llegarás a realizarte, si tienes paciencia. Usa la diplomacia y la cortesía porque serán tus mejores aliadas para llegar. Leo: Todos saben que eres una gran persona y con mucha personalidad. Pero a veces te sientes inseguro porque tienes demasiada exigencia contigo mismo. No te limites, nadie debe decirte lo que tienes que hacer. Virgo: Valora lo que te hace feliz y no le des tanta importancia a lo material, el dinero sirve, pero no te brinda toda la felicidad. Mira lo bueno que hay en tu presente y las cosas buenas que te suceden. Pero sobre todo disfruta de ello. Libra: Vive según los dictados de tu corazón, que siempre sabrá guiarte. Que no te importe lo que opinen los demás, no les hagas caso a la hora de tomar cualquier decisión. Para cuidar tu imagen no necesitas de los otros. Escorpio: Descansa un poco la mente que todo se irá acomodando como tiene que ser. También resolverás el problema que te mantiene un poco preocupado y algo por lo que estás luchando se te dará. Agradece tus dones a los astros. Sagitario: Antes de comprometerte con alguien primero pregúntate si es lo que realmente deseas. La confianza que deposites en esa persona que te atrae mucho será la base para una bella relación. Ve paso a paso en el amor. Capricornio: Habrá una tormenta emocional en tu hogar, pero tú saldrás ileso. Desarrolla más confianza con tus familiares y trata de comunicarte mejor. Tus seres queridos siempre se encuentran apoyándote en todo, sé tú el mediador ahora. Acuario: Exprésate con claridad, di lo que no te agrada y así te sentirás liberado de malestares internos. Si te quedas callado no será beneficioso, te crearás un problema que no necesitas y estoy seguro que no querrás sumar otro conflicto más. Piscis: Se avecinan buenos momentos financieros. Has mantenido tus esperanzas a pesar del tiempo difícil que has vivido. Verás que todo se acomoda, para acercarte a lo bueno. Y aprende la lección de cuidarte en los gastos. Advertisement

Close Share options

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 10 de marzo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.