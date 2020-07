El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 10 de julio El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Llegó el fin de semana, mi gente bella. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Les cuento que hoy tendrás que trabajar en tu paciencia, gracias al sextil que tiene la Luna con el planeta Urano. Desde ya te digo que te prepares para controlar tus impulsos y deseos de discutir con todo el mundo. No dejes que exista tensión emocional en ninguna de las áreas de tu vida. Comunícate bien con todos los que se relacionan contigo y verás que no habrá nada de lo que te tengas que preocupar. Si eres sensato, este fin de semana, lo pasarás de maravillas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ESTE FIN DE SEMANA SERÉ MÁS RACIONAL QUE EMOCIONAL” Si hoy, 10 de julio, estás de cumpleaños… Empiezan los frutos de todo lo bueno que has sembrado. Las estrellas están acompañándote para dar luz a todo lo que te sucederá. Tendrás un año muy bueno, sigue tu voz interior y no te equivocarás. La Copa de la Suerte: 17, 30, 49, 58, 67, 95 Aries: Este fin de semana tendrás el valor para abrir tu corazón y expresar lo que hay en su interior. Hay algo que llevas guardando durante mucho tiempo y ya no podrás ocultarlo más. Déjalo fluir, verás que todo será para bien. Tauro: Será un buen momento para fortalecer la relación con tu pareja, porque si se unen y son inteligentes, podrían sacar adelante una idea de negocio juntos. La energía cósmica de este fin de semana te llevará a pensar en grandes ideas productivas, deja que todo fluya. Géminis: Este fin de semana comenzará para ti un periodo excelente relacionado con el área profesional de tu vida. Nuevas oportunidades tocarán a tu puerta y no las puedes desaprovechar. Sé inteligente y ve el éxito donde nadie más lo ve. Cáncer: Durante estos días te cuidarás de los excesos en la alimentación porque, alguien externo te dará la motivación que necesitas para querer cuidar tu salud y verte un poco mejor. Cambiarás tu estilo de vida. Leo: Tus horizontes se expandirán en tu profesión y en tu vida hogareña, por eso las expresiones de amor por parte de los que te quieren no se harán esperar. Este fin de semana todas tus relaciones interpersonales serán muy amables y placenteras. Virgo: Este fin de semana disfrutarás como nunca de la compañía de tu pareja y también de tus hijos, si los tienes. El contacto con ellos estimulará tu sensibilidad. Si, por el contrario, te encuentras solo debes dejar las pretensiones ¡No exijas tanto! Libra: Todo lo relacionado con negociaciones o inversiones se verá favorecido por los astros durante este fin de semana. Serán excelentes días para invertir en obras de arte, pero ten cuidado con caer en excesos. Tener mucho no significa que debas gastarlo todo. Escorpio: Este fin de semana pasarás horas de armonía en la intimidad de tu hogar. Cambiar los muebles de lugar y experimentar con nuevos colores será una excelente terapia para ti porque así también alejarás todo lo que no sirve en tu vida. Sagitario: Ayudar a los demás será algo que te llenará de satisfacción durante el fin de semana. Estarás más flexible en tus creencias y te interesarás más en lo espiritual y en lo amoroso. También podría salir a flote algún problema, pero será resuelto con facilidad. Capricornio: Ahora darás una muy buena impresión a los demás porque te sentirás con deseos de compartir y de expresar tus inquietudes. Además, este fin de semana te llenarás de magia y encanto, tanto física como espiritualmente. Acuario: Toda reunión social que organices durante el fin de semana será exitosa. Las muestras de afecto estarán a la orden del día y si tienes pareja, la relación será de amor y compañerismo. Si estás solo, en tu grupo de amigos encontrarás apoyo. Piscis: Muchas personas te brindarán su apoyo y crearán un ambiente muy agradable en tu entorno y gracias a ellas atraerás situaciones que facilitarán las actividades relacionadas con tu profesión. También te llegarán propuestas favorables.

