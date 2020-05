El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 1 de mayo El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. By El Niño Prodigio Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “BUSCO NUEVAS FORMAS PARA VIVIR MI VIDA EN ARMONÍA” ¡Feliz y bendecido viernes, mi gente bella! Seguimos unidos por la causa, yo continúo aquí en mi casa, encerradito, haciendo caso a la cuarentena. Les cuento que hoy amanecemos con Marte en Acuario, un aspecto que te ayuda en la creatividad, sobre todo ahora que ya te vas sintiendo un poco aburrido de la rutina y te ayuda a buscar formas innovadoras para lograr tus objetivos. Hoy comenzamos nuevo mes, así que vamos a tener la mejor energía y disposición para sacarlo adelante. Si hoy, 1 de mayo, estás de cumpleaños… Deberás trabajar para mejorar la comunicación en tu entorno, tú sabrás cómo hacerlo. Proteger a quienes más quieres y brindarles todo lo mejor, será tu gran desafío en este nuevo año de tu vida. La Copa de la Suerte: 5, 24, 38, 54, 68, 90 Aries: Será un fin de semana en el que podrás pensar un poco sobre lo que sucede contigo. Últimamente has estado muy entregado a ayudar a los demás, y eso está bien, pero te estás olvidando un poco de ti. Pregúntate qué necesitas sanar a nivel emocional y trabaja en ello. Tauro: Tendrás mucha energía acumulada y este fin de semana la volcarás a mejorar tus proyectos financieros. Esa meta que tienes trazada, ahora la podrás terminar satisfactoriamente. Muy pronto, los resultados estarán a la vista a nivel monetario. Géminis: Tu personalidad inquieta te ayudará a sentirte mejor, en comparación a los últimos días. Ahora te verás en la necesidad de pelear por tu felicidad y lo harás con firmeza y sin dudarlo. Tendrás más confianza en tu ser interior que siempre te dice qué es lo mejor para ti. Cáncer: Estarás propenso a deprimirte un poco por un amor que no es correspondido. Recuerda que lo que no ha de ser, no será. No podemos presionar, porque todo tiene un propósito en la vida. Muy pronto notarás que estos cambios te traerán mejores oportunidades. Leo: Parece que este fin de semana te sentirás muy divertido y con ganas de organizar actividades diferentes, aunque tenga que ser en tu casa. Allí te sentirás seguro y protegido, y eso te dará la tranquilidad que necesitas para sentirte a gusto y ser feliz a tus anchas. Virgo: Este fin de semana te sentirás más perseverante de lo normal, porque sabes que tus planes están marchando bien. El valor es lo que te hará triunfar en tus tareas, así que pon en acción esas habilidades que tienes para que todo salga como lo has planeado. Libra: Ser lento para decidirte te traerá algunos inconvenientes durante el fin de semana, pero te lanzarás a defender tus ideas y tomarte el tiempo que necesitas. Tu carácter y firmeza llamarán mucho la atención y al final serás halagado por los demás. Escorpio: Los problemas amorosos estarán latentes durante el fin de semana y los celos hacia tu pareja, si la tienes, acabarán con su paciencia, así que contrólate. Tendrás que aprender a tener más confianza, aún si estás soltero, porque debes restaurar la fe en los demás. Sagitario: Este fin de semana superarás todas esas situaciones con las que has estado librando una dura batalla. La vida te enseñará que las cosas que llegan fáciles, así mismo se van. El sacrificio será lo que te ayudará a madurar y a ver las cosas con una mirada más optimista. Capricornio: El cansancio y el desorden te causarán problemas durante el fin de semana. ¿Qué ha pasado? Tú siempre tienes todo bajo control. Ahora tendrás que poner en orden tus ideas y prioridades y luego accionar. No te duermas en los laureles. Anda, despiértate. Acuario: Te parecerá increíble, pero durante estos días el amor llegará de forma inesperada. Un hecho imprevisto te pondrá en contacto con alguien desconocido, pero muy especial. Aprovecha esta oportunidad que te ofrece el destino. Piscis: Ahora comenzarás un período de reconciliaciones, si es que hubo un conflicto familiar. Con paciencia y constancia, conseguirás superar los problemas que te distancian de tus seres más queridos. Por fin la calma volverá a tu vida y también la felicidad.

