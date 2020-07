El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 1 de agosto El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido sábado, mi gente linda! Les cuento que para este día tenemos a Mercurio, que se encuentra formando un trígono con Plutón, lo que significa que estarás muy detallista y analítico. Cualquier paso que vayas a dar lo pensarás dos y tres veces hasta estar completamente seguro de que es bueno para ti. Yo sé que tener las cosas bajo control puede darte mucha confianza, pero recuerda que hay cosas que también deben fluir porque el curso normal de las cosas. Permite que de vez en cuando el universo te sorprenda. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “CONFÍO EN QUE TODO SE DARÁ PARA MI BIEN” Si hoy, 1 de agosto, estás de cumpleaños… Empieza un nuevo ciclo y con el desafío de equilibrar tu vida afectiva y tus responsabilidades laborales. Posees muy buenas capacidades para el desarrollo de tus tareas. Te aseguro un cambio de posición. La Copa de la Suerte: 14, 27, 33, 59, 71, 80 Aries: Este sábado tendrás todos los recursos para lanzarte a la conquista y seducir el corazón de esa persona que te gusta hace tanto tiempo. Si estás en pareja, te darás la oportunidad de vivir un momento romántico junto a tu amorcito. Hace tiempo que merecen este tipo de espacios. Tauro: Trata de exponer tus ideas sin discutir y siempre desde una manera relajada para que puedas expresarte con claridad. No es el momento indicado para imponerte, así que siéntate a conversar para llegar a un buen acuerdo. ¡Hazme caso! Géminis: Es el tiempo para aprender algo nuevo, que te haga crecer y llegar a cumplir ese sueño que tanto anhelas, así que enfócate en ello. De esta manera se te abrirán los caminos y conocerás otras experiencias de la vida. No te detengas y sigue adelante. Cáncer: Si vas a comenzar con otro negocio o una nueva empresa, muestra seguridad, porque ahora lograrás todo lo que te propongas con la ayuda del universo. Tienes que saber que tu progreso está asegurado, eso te lo garantizo. ¡Bien por ti! Leo: Últimamente te has hecho cargo de problemas ajenos, pero tienes que entender que cada uno se debe hacer cargo de lo suyo. Es hora de cambiar de actitud y mostrar tu verdadera personalidad para que te respeten. Tienes que hacerlo de una vez. Virgo: Los astros te piden que te tomes un descanso en el aspecto emocional, tienes que tratar de bajar tu ansiedad para ver las situaciones más claras. Ese problema que te tiene preocupado debes entregárselo al universo. Ten paciencia y confía porque pronto se resolverá. Libra: Tendrás un enfrentamiento con uno de tus amigos, alguien a quien aprecias, así que buscarás la manera de resolverlo junto a él. Cuida tus palabras, piensa antes de expresarte, ya que algo sin importancia no debe lastimar esa amistad. Escorpio: Hay un problemita que te está quitando el sueño. Pon las cosas en su lugar de una buena vez. No debes quedarte callado ante lo que consideras injusto, para ti y para los que no pueden defenderse. Así que manos a la obra con ello. Sagitario: Hoy es un buen día para pensar cuáles son tus prioridades y sabrás qué hacer para sentirte bien. Necesitas distraerte y este es el momento adecuado. Aprovecha para hacer un plan en el que puedas salir de la rutina y regalarte un espacio de ocio. Capricornio: Sé que estás en un periodo un poco confuso y que no ves la realidad tal como es, pero no dramatices. A pesar de que te sientas inseguro y desbordado, al final saldrás airoso de todo gracias a la buena influencia planetaria que hay en tu signo en estos momentos. Acuario: Si aún no tienes una pareja que te acompañe en los proyectos que ahora estás emprendiendo, no te preocupes. Yo sé que te gustaría contar con alguien que sea tu polo de tierra y un gran apoyo en los momentos de dificultad, pero si no ha llegado, es porque todavía no es el momento. Piscis: Aprende a tomarte los problemas de una manera más relajada. Estás cansado de tantas preocupaciones que has cargado sobre tus hombros y que no te corresponden, deja ya de dar consejos a quien no te escucha. Concéntrate en tus asuntos y no te atormentes de más.

