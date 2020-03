El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 3 de marzo

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

AFIRMACIÓN DEL DÍA: “MANTENGO BAJO CONTROL MI ESTADO DE ÁNIMO”

¡Feliz y bendecido martes, mi gente bonita! Hoy les voy a transmitir todo mi cariño y buena energía porque amanecemos con una cuadratura entre la Luna y el planeta Marte y es muy posible que el ambiente se torne un poco tenso. Por eso mi recomendación es que te dediques a expresar cariño y afecto a tus seres queridos, ya que es posible que hoy estés predispuesto a reaccionar impulsivamente o agresivo ante situaciones que a lo mejor no son tan importantes como parece. Trata de mantenerte calmado y no te estreses por cosas que no lo merecen.

Si hoy es tu cumpleaños:

Deberás poner más de tu parte si quieres conseguir determinadas cosas. En tu vida sentimental será un año de cambios. También tendrás la ocasión de encontrar nuevas oportunidades laborales.

La Copa de la Suerte: 12, 28, 45, 56, 69, 83

Aries:

Hoy te despertarás con el deseo de verte bien. Vas a buscar en tu closet o armario esa pinta que más te gusta. Te vas a peinar diferente, limpiarás tus zapatos y saldrás con la mejor actitud a cumplir con tu rutina diaria. Ese encanto será muy favorable para ti. Yo sé por qué te lo digo.

Tauro:

Últimamente has estado muy, pero muy seductor, incluso con personas que están comprometidas, así que hoy tendrás que aquietar ese deseo de atraer a todo el mundo. Te evitarás problemas si dejas de mostrarte tan ansioso y permites que los demás lleguen hasta a ti.

Géminis:

Hoy tendrás algunos traspiés, pero nada demasiado preocupante. Si algo no sale bien, no dudes de ti mismo. Hay ocasiones que las circunstancias externas no dejan que todo fluya positivamente, pero ten paciencia. Alcanzarás tus propósitos.

Cáncer:

Hoy tendrás deseos de aislarte y permanecer solo. Incluso hasta por impulso podrías terminar saliéndote de tus grupos de WhatsApp, lo que será un motivo para que quienes te conocen se preocupen por ti. Si quieres soledad, más bien no llames la atención para que puedas disfrutar de ella.

Leo:

Hoy recibirás un correo electrónico o una carta en tu escritorio con indicaciones para emprender un proyecto muy, pero muy llamativo. Esto significaría un crecimiento en tu carrera profesional y te motivará saber que puedes superarte.

Virgo:

Hoy te armarás de valor y dejarás de darle mente a esos miedos que no te permiten pagar el tiquete a ese destino que tanto deseas. Es un excelente día para cerrar los ojos y lanzarte a esa aventura que anhelas. Las experiencias que vivirás serán maravillosas.

Libra:

Estás en una relación dañina y hoy pasarás por algo que, aunque podría llegar a ser un tanto doloroso, al final del día te abrirá por completo los ojos y te dará la luz que necesitas para salir de aquello que no te deja avanzar. Se viene un periodo de cambios y transición. Prepárate.

Escorpio:

Si tienes pareja, posiblemente llegará a ti preguntándote ¿qué viene ahora? ¿cuál será el nuevo paso que van a dar juntos? Así que no te alarmes y piensa bien lo que dirás para no embarrarla. Si, por el contrario, estás soltero, tu corazón sentirá esa necesidad de unirte a alguien, pero no te desesperes.

Sagitario:

Hoy surgirán algunas situaciones confusas en tu lugar de trabajo, algo relacionado con un pago que se hizo efectivo, pero que por alguna razón no aparece registrado. Tú no pierdas la calma, al final todo saldrá a la luz, porque como dicen por ahí: El que nada debe, nada teme.

Capricornio:

Sorpresas lindas e inesperadas llegarán de la mano de una visita que tocará a tu puerta. Será un día que difícilmente podrás olvidar porque marcará el inicio de un periodo nuevo para ti. Mantén las puertas abiertas de tu hogar para recibir bendiciones.

Acuario:

Hoy tu conciencia estará dándote duros golpes en tu cabeza por algunas acciones de las que no estás orgulloso. Lo que te ayudará a sentirte mejor será agarrar tu celular, llamar a esa persona, pedirle que se vean y ser sincero de corazón. ¡No lo dudes!

Piscis:

Tomate un tiempo para estar en silencio contigo mismo. Con esa actitud arrogante que muestras, terminarás enemistado con tus parientes más queridos. Tus frustraciones en el trabajo harán de las suyas poniéndote en aprietos. No mezcles una cosa con la otra.