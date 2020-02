El Niño Prodigio: Horóscopo del 29 de febrero El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “IDENTIFICO LAS INTENCIONES DE LOS DEMÁS HACIA A MÍ” Les cuento que para este día tenemos a la Luna en el signo de Tauro, en su casa 7, que representa la percepción que tienes de las personas con las que te relacionas y también simboliza la unión, el matrimonio y la relación con tu pareja, si la tienes. Esto indica que hoy estarás muy perceptivo y detallista, podrás identificar con facilidad las intenciones de las personas que estén cerca de ti, ya sea a nivel laboral, académico o personal. Si alguien quiere perjudicarte de alguna forma, tú sabrás notarlo a tiempo y eso te evitará problemas. Si hoy estás de cumpleaños… Muchas felicidades en este año que se viene con sorpresas para ti, y de las buenas. Si estás solo conocerás a tu media naranja. Si estás en compañía de tu amorcito formalizarás la relación. La Copa de la Suerte: 5, 12, 27, 31, 40, 58 Tu horóscopo para el día de hoy: Aries:

Revisarás tus aspiraciones espirituales, porque cambiarán. Atraerás a quienes te ayuden a cumplir tus deseos, pero no los manipules. Puedes llegar a ser tú quien sea manejado por otro, sin que te des cuenta. Tauro:

Elige bien a quienes te acompañan. Los enemigos ocultos pueden ser poderosos, porque no te mostrarán su verdadera cara. Tienes que estar atento, porque la venda de tus ojos se caerá más tarde de lo que te conviene. Géminis:

En lo profesional tienes que estar atento, porque alguien está tentado a quitarte el puesto. Hay posibilidad de fraude y decepciones, cuídate de los deshonestos. Te conviene realizar yoga, danza o canto. Cáncer:

Tienes que estar atento ante posibles complicaciones legales o durante los viajes. Si aumenta tu ansiedad, cultiva tu espíritu. Desarrollarás las facultades espirituales, así como presentimientos y profecías intuitivamente. Leo:

Cuídate de engaños sentimentales o de negocios, será bueno que tengas a quien pedirle consejos en cuanto a las decisiones que debas tomar. Si inicias una relación amorosa, tardarás en conocer su verdadera personalidad. Virgo:

Si investigas en lo oculto o si vas a iniciar una terapia, este tiempo será muy favorable para ti. También debes cuidarte de fraudes por parte de tu pareja o de tu socio. Los asuntos financieros pueden traerte problemas. Libra:

Cuídate de las mentiras románticas, porque estarás predispuesto a engañar y ser engañado. No es una época para los juegos de azar. Puede ser favorable que te relaciones con alguien de naturaleza espiritual avanzada. Escorpio:

Si eres empleado, ten cuidado con las estafas, porque los tránsitos astrales de este día pueden estar anunciando disgustos y pérdidas. Tu vitalidad y tu capacidad de análisis se verán disminuidas, tienes que tener paciencia. Sagitario:

Tendrás tendencia a viajar, frecuentemente por agua. Estos desplazamientos pueden ser favorables o adversos, o por lo menos con retrasos. Si tu mente se carga de fantasías, inspírate para escribir y componer música. Capricornio:

Habrá una atmósfera espiritual en el hogar, con buenas condiciones para el crecimiento del alma. Cuídate de no asumir el papel de víctima, lagrimeando por los rincones. Revisa las cañerías de agua y de gas. Acuario:

Te faltará sentido práctico. Habrá un amor por el arte y la música, un deseo por el lujo y de cualquier cosa que le dé poder y tono a la vida. Cuidado con las indiscreciones, te pueden traer graves consecuencias. Piscis:

Te costará manejar tu economía. Te aconsejo que te organices y no hagas gastos innecesarios, porque te quedarás sin recursos. Obtendrás ganancias mediante actividades en las cuales el agua forma una parte importante. Advertisement

