AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CON DIOS TODO, SIN ÉL NADA" Feliz y bendecido viernes, mi gente bella! Les cuento que hoy amanecemos con un sextil del Sol y el planeta Saturno. Este aspecto viene a decirte que, si sientes que te estás esforzando de más, pero que aún no ves los frutos o el éxito de tus proyectos ¡No te preocupes! Toda tu diligencia, constancia y honestidad te van a garantizar aquello que anhelas de corazón. Así que hoy seguramente recibirás las primeras señales sobre lo que el universo tiene preparado para darte. Hoy no deberás darles cabida a las preocupaciones y al estrés, pon todo en manos de Dios. Si hoy estás de cumpleaños… Será un año de mucho trabajo y esfuerzo, pero también de ilusión, la que vas a poner en todo lo que hagas. Al final del ciclo cosecharás el éxito que has sembrado con tu perseverancia durante el resto del año. La Copa de la Suerte: 41, 56, 68, 75, 83, 94 Tu horóscopo para el día de hoy: Aries:

Este fin de semana disfrutarás a pleno la compañía de tus amigos. Se inicia otro ciclo favorable en tu modo de relacionarte con grupos de personas. Nuevas amistades están a punto de surgir, ábrete a dar y recibir, y verás que lo bueno se multiplica. Tauro:

Ahora te irá mejor de lo que pensabas. Este fin de semana impresionarás a todos con tu nueva forma de encarar tu vida familiar y de trabajo. Iniciarás un ciclo benéfico y próspero. Ten disciplina, y verás los resultados. Géminis:

Prepara tu agenda para un viaje, porque se abrirá un ciclo de aventuras, de nuevos estudios y de buenos contactos con otra gente. Tu vida cambiará de rumbo hacia caminos inesperados, que nunca imaginaste que ibas a explorar. Cáncer:

Se estimularán tu vida íntima y sexual, dando lugar a un nuevo ciclo amoroso. No te hagas muchas preguntas y disfruta de lo que te está sucediendo. También te llegará una recompensa económica que no esperas. Agradece al universo. Leo:

Este fin de semana se favorecerá tu salud y actividades cotidianas. El ejercicio permitirá que descargues esa energía de más que tienes dentro de ti. También mejorará la relación con los compañeros de actividades, y tu vida será más agradable. Virgo:

Tu vida comenzará a tomar buenos rumbos. Finalizan los conflictos con tu ser querido, las estrellas influyen positivamente para dialogar, dar y pedir perdón. Toda crisis que estés viviendo dará lugar a cambios favorables. Libra:

Pasarás horas felices en el hogar en compañía de tus seres queridos y verás que las cosas buenas comenzarán a suceder. Realiza una cena donde se encuentren todos, y pasarán buenos momentos, como solían hacerlo. Escorpio:

Tu creatividad y tu capacidad para amar y ser amado se incrementarán. Iniciarás una actividad artística que te hará muy bien. Si estás solo, es el momento de iniciar una relación con aquella persona que ya has elegido. ¡Suerte con ello! Sagitario:

Se acercan buenas oportunidades financieras que tendrás que revisar minuciosamente, para identificar cualquier error. Cuando negocies, sabrás tomar exactamente las decisiones favorables para ti porque tú eres muy inteligente. Capricornio:

Este fin de semana aumentarán las reuniones sociales y mejorarán las relaciones con hermanos y parientes. Es posible que le des comienzo a un estudio que hace rato tienes en mente. Si lo haces, puedes estar seguro de que no te vas a arrepentir. Acuario:

Tu fortaleza espiritual te dará el poder para hacerle frente a todos los problemas que te están abrumando. Serás feliz sin sentirte culpable por ello. Libérate de la carga que sientes sobre tus hombros, y levantarás vuelo. Piscis:

Ahora borrarás esos límites que estaban frenando tu desarrollo personal, llegó el momento de que los demás escuchen lo que tienes para decirles. Libérate de lo que necesites expresar y mantuviste callado. Todo saldrá bien, el cosmos te protege. Advertisement

