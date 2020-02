El Niño Prodigio: Horóscopo del 25 de febrero El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. By El Niño Prodigio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “CONTROLO MI ANSIEDAD Y MI MAL TEMPERAMENTO” ¡Feliz y bendecido martes, mi gente linda! Mucho cuidadito con los ánimos alterados durante este día porque con la oposición de la Luna y el planeta Marte estarás como “mírame, pero no me toques”. Puede que ahora estés manejando muchas cosas y la ansiedad puede provocarte problemas con las personas que son allegadas a ti, así que analiza cada palabra o gesto que hagas porque podría ser malinterpretado. Sé que no todos los días son buenos, pero este podría ser un poquito mejor, si tomas las medidas necesarias para controlar tu temperamento. Si hoy estás de cumpleaños… En el campo profesional es momento de redirigir tus metas, vas a abrir nuevas puertas que te llevarán al éxito. Te sentirás atraído por todas las actividades que te permitan expresar tus propias ideas y tu creatividad. La Copa de la Suerte: 15, 39, 51, 63, 80, 99 Tu horóscopo para el día de hoy: Aries:

Tu mayor deseo es independizarte y poder construir un hogar y ahora hallarás la manera de comenzar a materializar ese sueño. Te recomiendo que dejes atrás los malos hábitos para que lo hagas con éxito y alegría. Recuerda que la buena actitud es la clave para lograrlo todo. ¡Mucha suerte! Tauro:

Hoy tendrás que cuidar todo lo que tenga que ver con tu trabajo o negocios. Tú eres una persona muy talentosa y no tienes necesidad de imitar a nadie, así que siéntete orgulloso de lo que eres porque tus superiores saben que lo vales. Géminis:

No te deslumbres con quienes viven de apariencias, recuerda bien que no todo lo que brilla es oro, así que mucho cuidadito. Además, te cuento que el amor aparecerá cuando menos lo esperes, así que prepárate para vivirlo a plenitud. Cáncer:

Gracias a tu paciencia comenzarás a ver todo con claridad y podrás identificar cuál es el camino correcto. Además, los astros te darán el valor para terminar lo que tienes pendiente. Acepta los cambios porque son para tu bien. Leo:

Hoy compartirás un poquito de esa alegría que posees con todos los que rodean. No importa si tienes cosas pendientes, porque ahora las musas te iluminarán. Dedícate este día a servir a los demás ya que estarás proyectando una hermosa energía. Virgo:

Será muy importante que durante la jornada te mantengas a raya con los problemas de los demás porque ya bastante tienes con los tuyos. Concéntrate en ti y no opines sobre lo ajeno para evitarte malos entendidos. Además, hay un asunto personal que tendrás que atender con urgencia. Libra:

Hoy serás muy directo al decir las cosas y eso podría no ser muy bien recibido por los demás. Mide las palabras que salen de tu boca y hazlo con sutileza y tacto. Es importante que te dejes llevar por tu intuición, pero recuerda no herir a los demás. Escorpio:

Se te devolverá en bendiciones todo lo que le has dado a tu familia, ya que te has convertido en el sostén y respaldo de todos tus seres queridos. Ahora el Cosmos también te ayudará para que tomes decisiones acertadas en tu hogar. Sagitario:

Hoy te sobrará talento y creatividad para destacarte en lo que te gusta hacer. Además, tendrás la libertad para entrar en acción y hacerte responsable de tus decisiones. Debes saber que las estrellas estarán a tu lado ayudándote a brillar. Capricornio:

Tu situación económica irá mejorando a pasos agigantados y te sorprenderán las ganancias que recibirás de un momento a otro. Lo más importante es que no pierdas el foco y sigas trabajando en lo tuyo con compromiso y disciplina. Acuario:

Por fin vas a superar esas peleas que surgieron en tu grupo de amistades y ahora las relaciones mejorarán notablemente. Tienes que perdonar de corazón y seguir adelante para que cierres ese ciclo tan difícil y dejarlo en el pasado. Piscis:

Tendrás que resolver los problemas desde la raíz porque si no volverán a molestarte. No piensas en el dolor que te causarán de momento, porque sabes que a largo plazo será lo mejor para ti. Deja que el tiempo se encargue de sanar las heridas.

