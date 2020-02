El Niño Prodigio: Horóscopo del 24 de febrero Ilumínate cada mañana conel horóscopo del El Niño Prodigio en People en Español y descubre lo que te deparan los astros y tu afirmación del día. By El Niño Prodigio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ES UN DÍA PARA AVANZAR EN MI CAMINO HACIA EL ÉXITO” Saludos y bendiciones para ustedes, mi gente linda. Esta semana va a comenzar cargada de la fuerte influencia de la luna que está formando un semisextil con el planeta Neptuno. Puedes estar seguro de que durante la jornada serás como el empleado estrella o si tienes tu negocio propio, sentirás que crecerás en el ámbito económico y publicitario, porque estarás muy proactivo y dinámico. Tanto así que tendrás tiempo de sobra para compartir con tus seres queridos y liberar un poco el estrés que llevas cargando. Si hoy estás de cumpleaños… Inicias un ciclo favorable para tomar compromisos y saber cumplir. El amor ocupará un lugar muy importante en el año. A nivel profesional también verás un gran crecimiento. La Copa de la Suerte: 14, 38, 53, 69, 78, 95 Tu horóscopo para el día de hoy: Aries:

Te darás cuenta de que los asuntos financieros necesitan de un buen criterio. Confía plenamente en tu buen juicio porque tu mente se encuentra clara y despejada. Pon en marcha las metas que has venido pensando. Tauro:

No te sorprendas si otros no están de acuerdo con tus ideas. Lo bueno que tienes es que le pones fe y confianza a lo que quieres realizar. Defenderás tus opiniones con seguridad. ¡Bien por tu firmeza! Géminis:

Llegó el momento de ponerte serio y darle punto final a un conflicto de hace tiempo. Debes tomar una decisión y los que te aman te apoyan. Si te envuelves en fantasías, no percibirás los verdaderos problemas. Cáncer:

En estos días tendrás una sorpresa que te hará quedar con la boca abierta. Reaparece alguien muy especial de tu pasado y tienes la posibilidad de reavivar la llama de la pasión. Puede no convenirte, así que piénsalo bien. Leo:

Si buscas un trabajo, ésta será la oportunidad para salir en su búsqueda. Y si ya tienes tu empleo espera, porque se acercan a tu vida cambios positivos. Tienes un carácter que te ayuda a conseguir lo que quieres. Virgo:

Tienes que distraerte de las responsabilidades cotidianas y qué mejor forma que con buenos amigos. Organiza con tiempo algún tipo de reunión social y diviértete en grande, cultivando buenas amistades… ¡Hazlo ahora! Libra:

Eres una persona encantadora y generosa, así que te mereces lo mejor. No te conformes con poco, sigue mi consejo. Termina ya con esa relación que te genera conflictos, y te quita tiempo y energía. Es tu decisión. Escorpio:

Tienes la posibilidad de hacer un viaje al exterior por trabajo y se te abrirán puertas desconocidas para ti, pero fascinantes. Evalúa si te conviene o no; y si alguien te ayuda, devuélvele el favor, será valorada tu actitud. Sagitario:

Tienes que generar una transformación inmediata. Cualquier renovación en tu modo de vida te conviene, porque tu vitalidad se está desgastando y tienes que reanimarte como sea. Cambia tus hábitos a la brevedad. Capricornio:

Es un periodo fructífero para iniciar negocios y beneficiarte a través de socios. Es buen tiempo para ello, las estrellas te están ayudando. Sé realista, y con los pies sobre la tierra no te dejes engañar con halagos. Acuario:

Hoy buscarás la atención de los familiares que te quieren y que tienes a tu lado, y si no lo consigues lo tomarás a mal y te resentirás. Ten cuidado con tanta sensibilidad. Estabilízate emocionalmente porque si no, vas a sufrir. Piscis:

Los comentarios de personas cercanas se refieren a ti y a tu vuelo de romance en romance. En vez de ocuparse de sus vidas, se ocupan de la tuya. Si no das motivos para habladurías, no alimentarás los chismes. Piscis:

