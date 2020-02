El Niño Prodigio: Horóscopo del 23 de febrero Ilumínate cada mañana con el horóscopo del El Niño Prodigio en People en Español y descubre lo que te deparan los astros y tu afirmación del día. By El Niño Prodigio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “LE OFREZCO MI AYUDA Y APOYO A QUIEN LO NECESITE” ¡Llegó el fin de semana, mi gente bella! Les quiero contar que hoy iniciamos este viernes con la luna en el signo de acuario, en su casa 3, que tiene que ver con todo lo relacionado a tu círculo más cercano. Así que te sentirás muy altruista y con ganas de ayudar a los demás. Vas a estar dispuesto a apoyar a tus amigos de forma desinteresada, imparcial y sin ataduras. Te sentirás muy bien si compartes este día al lado de tus seres queridos; una reunión social, una ida a cine o una salida a comer pueden ser buenas opciones para ti. Así que aprovecha para hacer un plan diferente durante este día. Si hoy estás de cumpleaños… En tu vida afectiva vas a estar muy animado. Lejos quedarán las dudas y los malos momentos vividos. Vas a vivir una etapa muy bonita junto a tu pareja, o con alguien especial que el nuevo ciclo traerá para ti. La Copa de la Suerte: 2, 19, 23, 44, 50, 69 Tu horóscopo para el día de hoy: Aries:

Te sobrará simpatía y positivismo. Sal y descubre el mundo, conoce gente y haz cosas que siempre has deseado. Quizás te embarques en un viaje con el que siempre has soñado. Vivirás experiencias inolvidables. Tauro:

Deberías actuar con más discreción y con una actitud defensiva. En estos momentos tus niveles de energía son algo imprevisibles y pueden estallar en cualquier momento, lo que sorprendería enormemente a tu entorno. Géminis:

Tu buen humor hará que hoy vivas una experiencia agradable que siempre recordarás. También tu relación de pareja marchará sobre ruedas. Tu felicidad te dará la posibilidad de profundizar el sentimiento entre ambos. Cáncer:

No podrás continuar al ritmo actual por demasiado tiempo. Deberás hacer lo que tu cuerpo te dice y tomarte un descanso. Todo parece estar de tu lado, siempre que no exageres. Dar largas caminatas te hará bien. Leo:

Esta noche, lo que solamente anhelas y buscas con intensidad es vivir un sentimiento mágico de amor. No existe herida que el tiempo no pueda curar. Date el tiempo que necesites para dejar atrás tu pasado. Virgo:

Estás siendo favorecido con un gran apoyo familiar y en consecuencia te sientes seguro. Aprovéchalo para lograr lo que durante tanto tiempo has estado deseando. Los cambios serán positivos y duraderos para ti. Libra:

Hoy serás invadido por una buena cantidad de nuevos estímulos. Reflexiona un poco sobre lo último que has hecho. Te será beneficioso aprender de las faltas del pasado. Con el tiempo le darás valor a estos errores. Escorpio:

Una antigua deuda pronto se convertirá en algo importante. Toma la iniciativa y acércate a la persona en cuestión. Soluciona el malentendido, o las consecuencias pueden ser negativas. Resuelve tu pasado, y recupera viejos amigos. Sagitario:

Aprovecha la ocasión para hacer lo que generalmente aplazas porque no te alcanza el tiempo. Hoy para ti lo más importante será divertirte. Organízate con tus amigos y busca el mejor lugar para reunirte. Capricornio:

Descubrirás cosas nuevas de ti mismo, y una experiencia espiritual marcará un cambio en tu vida. Permanece arraigado a la tierra y no te aferres a planes fantasiosos, o la realidad hará evaporar tus sueños. Acuario:

Que una pequeña discusión no ponga en peligro una excelente amistad. No te lo tomes demasiado en serio, pero discúlpate si has dicho algo que de lo que ahora te arrepientes. Siempre es bueno reconocer las equivocaciones. Piscis:

No permitas que el pasado tenga un efecto negativo en tu presente. Aprovecha para mejorar tu calidad de vida en general y dentro de tu trabajo. Debes mantener la calma y espera el momento propicio para dar "el gran salto".

