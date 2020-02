El Niño Prodigio: Horóscopo del 22 de febrero Ilumínate cada mañana con el horóscopo del El Niño Prodigio en People en Español y descubre lo que te deparan los astros y tu afirmación del día. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “MANTENGO LOS PIES SOBRE LA TIERRA” Bendiciones y feliz domingo para todos, mi gente bella! Les cuento que este día estará marcado por un alto nivel de sensibilidad y vulnerabilidad debido a que la Luna se encuentra en el signo de Piscis. Hoy te sentirás muy soñador y compasivo, y además imaginarás un mundo de fantasías donde todo es color de rosa. ¡Pero mucho cuidadito! Siempre es bueno mantener los pies sobre la tierra, porque el golpe podría ser más fuerte cuando vives alejado de la realidad. Mi recomendación es que canalices estas energías haciendo algo te guste; cantar, bailar, pintar, caminar o hacer ejercicio. Si hoy estás de cumpleaños… En general será un año tranquilo trayendo un ciclo de grandes oportunidades. Crecerás en todos los ámbitos de tu vida. Habrá cambios y evolución a lo largo de este ciclo, pero serán siempre positivos para ti. La Copa de la Suerte: 8, 14, 29, 32, 70, 93 Tu horóscopo para el día de hoy: Aries:

El espíritu de equipo estará presente. Sería bueno que te involucraras en más proyectos en grupo y menos en forma individual. Vivirás en una atmósfera de inspiración y motivación, muy conveniente para ti. Tauro:

Se mezclan tus emociones y tus ideas, y esto podrá causarte conflictos de comunicación afectiva hacia tu pareja u otras personas amadas. Evita discutir o entrar en polémicas, sería un desgaste inútil de energía. Géminis:

Hoy los cambios de humor te persiguen. Ni siquiera tú puedes entender por qué te comportas de esta manera, enojándote por nada importante. Que esto no afecte tu relación amorosa. Si tienes pareja, entonces salgan juntos a disfrutar del sábado. Cáncer:

Intenta aprovechar la tranquilidad del fin de semana para replantearte cuestiones personales. Buscarás la forma de deshacerte de ciertas costumbres, has llegado a la conclusión de que no son buenas para ti. Leo:

Parece que entre los enamorados siempre hay malentendidos que no llevan a ningún sitio. Tómate el tiempo que necesites para tener una charla íntima, a ver si de esta manera pueden aclarar aquello que los aleja. Virgo:

Tus esfuerzos por fortalecer los lazos familiares darán sus frutos. Si en tu historia familiar hay discordia, este es el tiempo de dejarla a un lado, ya sea actuando como mediador o dando el primer paso para reconciliarte. Libra:

No te permitas sentirte abrumado porque no tienes la respuesta correcta para cada problema en forma espontánea. Intenta mantener la calma exterior para evitar agravar los problemas. Nada de esto es tan grave. Escorpio:

No tengas vergüenza en preguntar para quedarte libre de dudas, en especial si se trata de decisiones que afectarán tu capital. Durante el día de hoy tendrás una inclinación a cometer errores. No dejes ningún cabo suelto. Sagitario:

Disfrutarás de fuerza y poder. Conquistarás cualquier situación adversa mediante la organización y la constancia. Trata de innovar y de utilizar la energía creativa; el triunfo vendrá si utilizas todo tu talento. Capricornio:

Piensa que los retrasos se deben a los errores pasados, pero un análisis profundo y cuidadoso te llevará a las soluciones. Por otro lado, sentirás cierta simpatía hacia las personas que son menos afortunadas que tú. Acuario:

Tal vez hoy tus sentimientos estén alborotados, pero si te vales de los aspectos positivos y muestras tu lado amable, equilibrarás esas emociones y lograrás mejores resultados. Será un día para pasarlo con tus amigos. Piscis:

Te sientes equilibrado y relajado, no hay nada que pueda pasar que baje tu ánimo. Estarás muy contento contigo mismo este fin de semana. Todo finalmente se está equilibrando y las crisis desapareciendo. Advertisement

