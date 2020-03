El Niño Prodigio: Horóscopo del 2 de marzo El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 15, 34, 57, 68, 73, 98 Aries:

A ti te salió la Rueda de la Fortuna, esta carta representa los cambios y los nuevos inicios. Debes prepararte para que la suerte transforme tu vida. Además, el Cosmos te dará la oportunidad de crecer a nivel personal y emocional, y así transitar ese camino que te llevará a ser feliz. Tauro:

La seguridad y determinación para lograr tus propósitos estará muy presente en estos días, según la carta del Mago. Este será el año para relacionarte positivamente en todas las áreas de tu vida. Confía en ti, pero no creas que tienes todo controlado, deja fluir libremente al universo. Géminis:

La Emperatriz sin duda te habla de los fuertes niveles de armonía a nivel familiar. Esta carta puede indicar muchas cosas; compromisos, matrimonios y hasta embarazos. También te dice que puedes estar absolutamente tranquilo porque ahora sanarán esas heridas internas que tienes. Cáncer:

La carta del Sol es para ti como un amuleto de la suerte porque te sugiere éxitos en cualquier proyecto que quieras emprender. Vas a tener estabilidad económica, pero también es muy importante que aproveches esta solvencia para apoyar a aquellos que no disfrutarán de tu misma suerte. Leo:

A ti te salió el Mundo, una carta que es verdaderamente prometedora. Te indica que se viene un periodo de grandes cambios y mucha evolución. El éxito está muy cerca. Te has sacrificado para llegar hasta donde hoy te encuentras y pronto verás los resultados, solo ten paciencia. Virgo:

La carta de los Enamorados es importante que la tomes con precaución y sin temores porque es normal que la asocies con el amor, pero también te habla de decisiones importantes y radicales en tu vida. Como dicen por ahí, no hay recompensa sin sacrificio. Tienes que soltar para poder evolucionar. Libra:

A ti te sale La Fuerza, una carta que indica que podrás levantarte de cualquier situación de tristeza o dificultad que te esté afectando o se pueda presentar. También es una alerta para que tomes las riendas de tu vida si es que aún no te has hecho cargo de tus responsabilidades. Escorpio:

El Sacerdote te dice que ahora vas confiar más en tus principios y vas a seguir hacia donde te lleve el corazón. También te dice que, aunque actúes según tus intereses, tus acciones deben estar dirigidas a lograr el bien común. No te dejes cegar por el egoísmo y la hipocresía. Sagitario:

La carta de La Estrella es la prueba de que será un momento muy positivo para la sanación. Si te encuentras enferma o hay alguien cercano a ti cuya salud está deteriorada, a partir de ahora esas dolencias disminuirán significativamente a nivel integral. Capricornio:

Si has actuado con bondad y respeto hacia los demás debes estar muy contento de que te haya salido la carta de La Justicia. Significa que te espera un periodo bastante positivo en el que no habrá contra a ti ningún tipo de abuso. Te sentirás tranquilo en todas las áreas de tu vida. Acuario:

A ti te sale La Sacerdotisa, ella te invita a creer más en tu intuición y en aquellos mensajes que te dicta el corazón. Esta carta también te dice que dejes fluir tus habilidades creativas. Si eres disciplinada y sigues el camino correcto entonces vas a alcanzar tu máximo potencial. Piscis:

La figura de El Emperador te indica que en el 2020 vas a iniciar un proceso de fuerza y liderazgo con el que asumirás posiciones de autoridad no solo a nivel de hogar, sino también en el trabajo. Esta carta también te avisa que llegará a tu vida una persona muy sabia que te ayudará a progresar. Advertisement

