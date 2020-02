El Niño Prodigio: Horóscopo del 16 de febrero Ilumínate cada mañana conel horóscopo del El Niño Prodigio en People en Español y descubre lo que te deparan los astros y tu afirmación del día. By El Niño Prodigio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA:“ALEJO DE MI VIDA LAS ENERGÍAS QUE ME OPACAN Y ATORMENTAN” ¡Bendecido martes para todos, mi gente bella! Si hoy sientes que te levantaste como achicopalado, sin energías y desganado, no te preocupes porque es normal y todo esto es gracias a la oposición que tenemos entre la luna y el planeta Venus. Sin embargo, recuerda que tú tienes el poder de cambiar las cosas si posees suficiente determinación y no te dejas contagiar de la pereza y las malas energías. ¡Sacúdete! Olvídate de los problemas y sal con una sonrisa en la cara para que seas un imán de vibraciones positivas. Hazme caso. Si hoy, 18 de febrero, estás de cumpleaños… Será un año de desafíos para ti. El Sol será tu principal benefactor y te enviará un mensaje claro: olvídate de las preocupaciones, disfruta de la vida, goza del amor y sé feliz. La Copa de la Suerte: 4, 17, 35, 54, 65, 86 Tu horóscopo para el día de hoy: Aries:

Hoy evitarás ciertas compañías porque te darás cuenta que hay alguien que dice llamarse tu amigo, pero está planeando traicionarte. Deberías prestarles más atención a tus proyectos laborales, porque uno de tu grupo planea quitarte la idea y ponerla en marcha. Avíspate. Tauro:

Disfrutarás de los que te aman en la intimidad de tu hogar, ya que tu familia te ha demostrado que siempre se encuentra presente cuando más los necesitas. Recuerda que, si tu corazón está lleno de paz y amor, entonces no necesitas nada más. Géminis:

Los estudios de otros idiomas te resultarán entretenidos y llamarán tu atención, además, te abrirán las puertas a nuevas oportunidades económicas. Ahora tus perspectivas de lo que quieres para tu vida están cambiando para bien. Cáncer:

Últimamente has crecido socialmente por tu talento y tu imagen ante los demás ha mejorado considerablemente. Ahora no tendrás que depender de nadie para triunfar, aunque alguien desee que pienses lo contrario. No harás caso a los comentarios pesimistas. Leo:

Las dificultades que has vivido en el pasado ahora te ayudarán a tomar buenas decisiones en todo lo relacionado con el amor. Reflexionarás sobre tus experiencias anteriores y verás que quien te conviene, se quedará a tu lado. Virgo:

Las tensiones que vienes padeciendo irán desapareciendo de a poco y por completo. Yo sé que últimamente vienes enfrentando presiones externas, pero todas estas pruebas al final te servirán para fortalecer tu carácter y espíritu. Libra:

Te sentirás enamorado y gracias a eso vas a establecer un contacto muy especial con esa persona que es importante para ti. Si estás solo, ahora descubrirás nuevos sentimientos hacia alguien que considerabas una amistad, pero que también te corresponde. Escorpio:

Yo sé que sientes algunas dolencias en tu físico, pero solo estás somatizando tus problemas actuales. Recuerda que lo espiritual es importante y si tienes algún malestar, entonces lo vas a poder superar. Conéctate con la energía Universal y recupérate. Sagitario:

Tendrás tu mente ocupada en una situación que te ha mantenido con los nervios de punta y a la que le quieres encontrar una rápida solución. Yo te recomiendo que busques suficiente información sobre ese asunto para que tomes la decisión correcta. Capricornio:

Hoy sentirás mucha necesidad de rodearte de las personas que amas para olvidar un poco los más recientes incidentes. Tu corazón se siente afectado y la mejor forma de sanar es con el cariño y afecto de quienes son importantes para ti. Acuario:

Las estrellas estarán de tu lado beneficiándote en los sueños que quieres cumplir y la energía cósmica te impulsará a nuevas aventuras. Si no abres tus brazos, no entrarán las oportunidades que tienes alrededor. Piscis:

Lo material ya no será motivo de preocupación, pues con lo que tienes te alcanza y te sobra. Harás que todo sea más simple y aprenderás a disfrutar lo maravilloso que te ofrece la vida día a día.

