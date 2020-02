El Niño Prodigio: Horóscopo del 16 de febrero Ilumínate cada mañana conel horóscopo del El Niño Prodigio en People en Español y descubre lo que te deparan los astros y tu afirmación del día. By El Niño Prodigio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “HOY SERÉ MUY PRODUCTIVO Y PROACTIVO” ¡Feliz y bendecido inicio de semana, mi gente bella! Les cuento que hoy amanecemos con la energía de un semisextil entre la luna y el planeta Neptuno, esto significa que estarás muy productivo en todo lo que hagas. Será un día en el que las tareas que tengas pendientes las terminarás en un abrir y cerrar de ojos y eso te dejará tiempo para relajarte y pasar tiempo con tus seres queridos que tanto te necesitan. Compartir con ellos te recargará de buena energía y liberará un poco el estrés que llevas cargando. Si hoy, 17 de febrero, estás de cumpleaños… En este año, tu mayor aprendizaje apunta hacia la forma en que vives las relaciones, te falta mucho por aprender aún. También se resaltan los estudios y los viajes por asuntos de trabajo, tu crecimiento tiene varios objetivos. La Copa de la Suerte: 1, 28, 33, 59, 60, 93 Tu horóscopo para el día de hoy: Aries:

Tu interés está en hacer realidad tus anhelos y tienes la energía puesta al servicio de las metas que te has propuesto para este año. En tu grupo de amigos ingresa alguien con buena vibración y con ideas que adaptarás a tu trabajo. Tauro:

El mundo espiritual cobra fuerza en tu vida y ahora te interesarán temas que antes ni te habían llamado la atención. Te encuentras a la defensiva, pero no pienses que los demás te atacan todo el tiempo ¡Relájate! Géminis:

Ahora participarás en actividades donde puedas expresar con libertad tus ideales. Tu poder de convocatoria será fabuloso y los demás te escucharán maravillados. En el futuro, todo estará relacionado con el extranjero. Cáncer:

Hoy te sentirás feliz y realizado, y ningún inconveniente hará decaer tu ánimo, ni te quitará la confianza en ti mismo. Aprovecha para hacer planes relacionados con tu trabajo, como pedir un aumento. ¡Te lo mereces! Leo:

Los conflictos que posees con tu pareja muy pronto se solucionarán. Puedes sentarte a discutir civilizadamente y se entenderán sin inconvenientes. Con tus palabras y sin ofensas, ganarás la partida. Virgo:

Durante un mes, el sol tendrá que ver con la transformación y el cambio en tu vida, así que déjate llevar por lo que el destino tiene preparado para ti. Recuerda que lo que sucede, conviene. Encontrarás dentro de ti la respuesta a lo que te inquieta. Libra:

Llegó el momento de los romances para ti y las salidas estarán a la orden del día. Sin embargo, no te excedas con las bebidas y cuida mejor tu físico. También buscarás la compañía de personas que piensen como tú y brillarás como el mejor amante, como siempre. Escorpio:

Tu necesidad imperiosa de belleza y armonía te llevará al cansancio físico y mental. Eres una persona bella y no tienes que preocuparte por demás. Este es un buen momento para cuidar tu salud y bienestar siendo equilibrado. Sagitario:

Será un tiempo de viajes cortos muy favorables para ti y tienes que disfrutar de este momento porque vivirás una aventura muy gratificante. Los diálogos con amigos te acercarán a importantes revelaciones para tu futuro. Capricornio:

Hoy te vas a interesar por lo que está sucediendo en tu hogar. Prestarás más atención a tu familia y a sus necesidades. También pondrás luz a tus pensamientos y reflexionarás sobre ese asunto que necesita un rápido accionar. Acuario:

Hoy sentirás la necesidad de trabajar en aquellas actitudes que no te están favoreciendo actualmente. Tu personalidad se hará fuerte y te mostrarás atractivo y seductor. El sol te dará su brillo y confianza para lograr cumplir tus sueños. Piscis:

Tu foco de atención se dirigirá hacia tus valores. Toda inversión tendrá que ser bien planificada para obtener buenas ganancias. Asesórate si es necesario estudiar minuciosamente los detalles y que todo salga bien.

