El Niño Prodigio: Horóscopo del 16 de febrero Ilumínate cada mañana conel horóscopo del El Niño Prodigio en People en Español y descubre lo que te deparan los astros y tu afirmación del día. By El Niño Prodigio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “DEFIENDO MIS CONVICCIONES Y PUNTOS DE VISTA” ¡Feliz y bendecido domingo para todos, mi gente bella! Les cuento que para este día amanecemos con la Luna en el signo de Sagitario, impactando directamente en su casa 1, es decir, el sector relacionado con lo que eres tú en tu más pura esencia. Sabemos que sagitario es aguerrido, aventurero e inquieto, así que tu personalidad estará marcada por este tipo de cualidades, llevándote a hacer cosas que en otras circunstancias no harías. Levantarás tu voz y harás ver tu posición o darás tus opiniones, sin miedo, en discusiones grupales. Si hoy, 16 de febrero, estás de cumpleaños… Los astros te otorgarán optimismo personal y una actitud expansiva hacia los demás. Este año tienes una excelente oportunidad para el crecimiento personal, para comenzar proyectos y aumentar actividades. La Copa de la Suerte: 10, 22, 34, 46, 61, 92 Tu horóscopo para el día de hoy: Aries:

Estarás irritable, pero tienes que suavizar tu temperamento. Si sientes que tienes demasiadas responsabilidades en el hogar y muy pocas satisfacciones a cambio, es porque estás exagerando. Vamos Aries, relájate. Tauro:

No sufras si te sientes incomprendido por los demás, sobre todo en el terreno afectivo. Si es así, trata de ponerle remedio, y sal a vivir una aventura, pues nadie se resistirá a disfrutar de un romance contigo. Géminis:

Podrían existir algunos problemas en el hogar, tal vez se trate de cierta decepción y nostalgia por hechos pasados, pero el tema es que no te sentirás a gusto. Ayuda a cambiar la energía, deja entrar el sol y pon música alegre. Cáncer:

Tu mente estará lúcida y penetrante, por eso tendrás unas ideas interesantes que deberías aprovechar. Recibirás algunas noticias favorables sobre unos asuntos económicos pendientes, y sabrás muy bien cómo actuar. Leo:

Prosperidad y bienestar serán lo más característico de este día; podrías disfrutar de la abundancia de la vida. Además, tu generosidad será algo positivo para tus relaciones, demuestra tu alma noble a los demás. Virgo:

Te espera un día maravilloso. Aprovecha tu atractivo personal, ahora destilas sensualidad. Escucha también a tu intuición. Pon en marcha los planes a futuro que tienes con fundamentos sólidos, como acostumbras. Libra:

En general, sentirás angustia por situaciones que no solamente te afectan a ti. Será el momento de reflexionar y cambiar cualquier hábito negativo. Deberías hacer deporte por la mañana para equilibrar la energía. Escorpio:

Te comportarás de una manera generosa y justa en las relaciones que mantienes con tus amigos. También mostrarás tu buen corazón. En este sentido, siempre estás atento y te preocupas por las necesidades del grupo. Sagitario:

El espíritu de aventura, la innovación y la originalidad son tus cualidades. Este puede ser un día para la creación y el comienzo de un nuevo proyecto, o también puede tratarse del inicio de una experiencia significativa para ti. Capricornio:

De tierras lejanas llegarán personas a visitarte. Será un grato reencuentro con quienes no veías desde hace tiempo. También tendrás mucha actividad en lo social, casi no te quedará tiempo para disfrutar de estar en tu casa. Acuario:

Aprenderás a dejar ir lo que ya haya terminado, y a reconocer que forma parte del aprendizaje y de tu crecimiento. Asume tus responsabilidades con valentía y aprende de los errores para no volver a cometerlos. Piscis:

Pronto entenderás cómo muchas discusiones no han tenido ningún sentido. Que el reciente período de tensión con tu ser querido te haga reflexionar, para no caer en otra circunstancia similar. A ver si aprendes. Advertisement

Close Share options

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del 16 de febrero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.