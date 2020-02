El Niño Prodigio: Horóscopo del 15 de febrero Ilumínate cada mañana conel horóscopo del El Niño Prodigio en People en Español y descubre lo que te deparan los astros y tu afirmación del día. By El Niño Prodigio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “TENGO MIS IDEAS CLARAS Y ME COMUNICO CLARAMENTE” ¡Feliz y bendecido sábado, mi gente linda! Para este día tenemos a la Luna en trígono con el planeta Mercurio, lo que significa que estarás súper nivelado a nivel emocional y mental. Ahora desarrollarás un gran sentido común, tus ideas estarán claras y tendrás mucha habilidad para los idiomas y para comunicarte claramente con los demás. A eso súmale que tu personalidad estará muy simpática y derrocharás energía por montones. Todos estos dones del universo te servirán muchísimo y podrás comunicarte efectivamente con cualquier persona. Si hoy estás de cumpleaños…

Tu actividad laboral recibirá incentivos, y lograrás acuerdos interesantes. Durante el año dispondrás de una cuota de energía adicional que te permitirá hacer frente a los desafíos. La Copa de la Suerte: 7, 16, 41, 60, 71, 97 Tu horóscopo para el día de hoy: Aries:

Hoy te sientes enérgico y estás listo para cualquier cosa. Podría ser que hayas superado alguna molestia física y te sientas maravillosamente bien. En cualquier caso, sigue tus ideas y deseos, puedes lograrlo todo. Tauro:

Tu pareja te dará todo el apoyo que necesitas. Y si estás solo, dale la bienvenida al amor a tu vida. Abre las puertas de tu corazón, vivir con la mente en el pasado evitará que veas las oportunidades que hay a tu alrededor. Géminis:

Te sentirás en el centro de las miradas cuando salgan a la luz ciertas situaciones. Debes aprender de este error. Contarás con más información sobre los hechos sucedidos, pero tienes que distinguir cuál es la verdad. Cáncer:

Tu confianza aumenta y te lleva a percibir la vida con creatividad. Es posible que desarrolles nuevas ideas que iluminarán tu futuro. Ahora es el momento ideal para que estas ideas se conviertan en planes concretos. Leo:

Si existen trabas en tu economía, es debido a que hay algo que no has hecho bien. Revisa todo y encuentra el error. Encontrarás el tiempo que necesitas para lograr visualizar con más claridad otras oportunidades para invertir. Virgo:

Disfruta de las ventajas de este día. Tu personalidad transmite armonía, algo que para los demás es beneficioso, y que sirve para hacer de ti una persona más popular. En tu vida sentimental, todo irá de parabienes. Libra:

Cuídate un poco y deja que las cosas sigan su curso. Más adelante surgirán situaciones que abrirán posibilidades completamente nuevas para ti; será entonces cuando llega el momento de actuar con todas tus fuerzas. Escorpio:

Renunciarás a tu orgullo si pretendes solucionar ciertos inconvenientes que estás experimentando con tus amigos. No esperes que ciertas situaciones se solucionen por sí solas. Tendrás que esforzarte y pedir disculpas. Sagitario:

No intentes salirte con la tuya, porque esto te llevará a discusiones. Eres tan claro al hablar, que te metes en asuntos que no te incumben. Reprímete un poco, y así no surgirá ningún inconveniente ni problema. Capricornio:

Si has estado aplazando desde hace tiempo el tener que tomar la decisión de viajar y abrirte a un camino nuevo, ahora finalmente ha llegado el momento adecuado para hacerlo. Siempre tratas de hacer lo correcto, buena suerte. Acuario:

La tensión en tu entorno es menor, pero no existe aún una atmósfera de ambiente relajado. Te aviso que cuides tus palabras, para no provocar otro desborde. Pon música suave y armoniza el lugar con perfume de rosas. Piscis:

Trata de no discutir hoy con tu ser querido. Mejor planea un día maravilloso, invita a salir a tu media naranja a cualquier lugar agradable, y trata de expresarte con suavidad; así pasarás un sábado sin reclamos ni reproches. Advertisement

El Niño Prodigio: Horóscopo del 15 de febrero

