El Niño Prodigio: Horóscopo del 1 de marzo

AFIRMACIÓN DEL DÍA: "VOY A EMPLEAR MI ENERGÍA EN COSAS POSITIVAS" ¡Feliz y bendecido domingo, mi gente bella! Les cuento que hoy iniciamos este mes con la energía de Marte que tiene una cuadratura con el planeta Júpiter. En términos más simples, esto significa que la energía que posees se va a ampliar y te llenarás de mucho coraje y atractivo sexual. Toda esta recarga sería bueno emplearla en actividades que te demanden un desgaste físico para que no acumules y explotes con acciones negativas. Concéntrate en pasarla rico en este día, haciendo lo que más te guste y con esa persona que te apasiona y saca lo mejor de ti. Si hoy, 1 de marzo, estás de cumpleaños… A partir de hoy se impone que controles tus impulsos y que trabajes para lograr una mayor estabilidad tanto en tu vida económica como afectiva. Vas a tener el don de la palabra y debes usarlo para bien. La Copa de la Suerte: 7, 22, 37, 50, 64, 78 Tu horóscopo para el día de hoy: Aries:

Tendrás que aprender a valerte por ti mismo y depender menos de los demás. Analiza bien hasta qué punto estás siendo autosuficiente. ¿Puedes lavar tu ropa? ¿Cocinarte? ¿Responder por tus deudas? O tienes que esperar que alguien más lo haga por ti. Tauro:

Hoy tendrás un encuentro muy cercano con quienes comparten tu vida cotidiana. Sin embargo, estas personas demandarán más de ti y de tu atención. Algo que comenzaste muchos años atrás saldrá a la luz para que le des punto final. Géminis:

No esperes que todo se dé como por arte de magia. Para lograr algo, será necesario que pongas en orden toda tu vida. Ahora tendrás que organizarte en todo el sentido de la palabra. No te des por vencido y esfuérzate, los resultados serán buenos. Cáncer:

Entrarás en una etapa de aprendizaje y Saturno te dará lecciones en lo personal y en la forma en cómo te expresas, pero tendrás que poner mucho de tu parte para que todo resulte bien. Ahora también serás más responsable con los niños y en todo lo relacionado con romances. Leo:

En este día los astros influirán sobre tu hogar, así que será muy importante que estés alerta, que le prestes mayor atención a tu familia y a los conflictos. Si no ignoras lo que sucedes, entonces podrás resolverlo a la mayor brevedad. Virgo:

Ahora tendrás que concentrarte en el presente y dejar de lamentarte por lo que ya pasó. La manera en cómo te expresas hacia los demás, tus hábitos y actitudes se verán modificados por la influencia de Saturno. Todos notarán tu cambio positivo. Libra:

Si lo material es tu prioridad en la vida, entonces recibirás lecciones que te ayudarán a balancearlo con tu vida interior. Ahora entenderás lo que es importante para ti, lo que tú valoras, no sólo en lo material sino también en lo espiritual. Escorpio:

Este será el comienzo de un período de crecimiento interno, con más responsabilidades y más logros. Se impone que te conozcas mejor poniendo tu atención en el crecimiento espiritual, a lo que realmente deseas de la vida. Sagitario:

Terminarás viejos proyectos y no iniciarás nada nuevo por ahora. Tu atención estará concentrada en descansar un poco y darte tiempo de aclarar las ideas en tu mente. Es posible que te decepciones en tu trato con otras personas que no te responderán como tú esperas. Ten paciencia. Capricornio:

Hoy sentirás que tus amigos demandarán más de ti, y también lo harán en tu hogar, ya sea que estés viviendo con tu familia o solo. Buscarás la manera de adaptarte y colaborar, porque después de un tiempo serás recompensado por tus esfuerzos. Sé perseverante. Acuario:

Tú sabes bien que has obrado bien, así que no te sorprendas con los resultados positivos que vas a recibir a nivel personal. En lo profesional tendrás que esperar un poco más por la ocasión que te abrirá las puertas del éxito. Piscis:

Hoy te llamará la atención lo que tenga que ver con tu aprendizaje o evolución espiritual. Tendrás más sabiduría, y sabrás exactamente lo que quieres. No te pongas límites y continúa siempre dispuesto a lograr tu meta. Advertisement

