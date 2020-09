El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 9 de septiembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido miércoles, mi gente bella! Les quiero contar que hoy amanecemos con la energía de la Luna en el signo de Géminis, en su casa 8, que representa todo lo oculto, lo místico, la sexualidad y todas las energías que contribuyen a tu evolución. Puedes estar seguro de que hoy tendrás mucha motivación para encontrar tu camino. Si últimamente te has sentido perdido o sin un rumbo fijo, pues hoy es el día ideal para trazarte nuevas metas. Dedícate en solitario a establecer cada punto de partida y cuando estés seguro, entonces si compártelo con los demás. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ES UN DÍA IDEAL PARA TRAZARME NUEVAS METAS” Si hoy, 9 de septiembre, estás de cumpleaños… Durante este nuevo ciclo de tu vida, el universo te regalará sorpresas inesperadas. Te has propuesto unirte más a tu grupo de amigos y a todas aquellas personas que te quieren bien. Tú sabes quienes son. La Copa de la Suerte: 4, 24, 43, 54, 65, 79 Aries: Ahora tendrás la oportunidad de cambiar ese sentimiento de preocupación que vienes sintiendo hace día. Te pondrás de frente a los problemas con una actitud triunfadora. Recuerda que nadie hará nada por ti si tú no tomas las riendas de la situación. Tauro: Tendrás que planificar ese viaje con tiempo para evitar retrasos y dificultades. También recuerda que mientras más fe y confianza tengas, mejor estará tu vida emocional, tus finanzas y tus relaciones. Tu espiritualidad será muy importante para alcanzar tus sueños. Géminis: Tendrás muchas responsabilidades a tu cargo, así que no dejes que los demás manejen tu tiempo y vida como les apetece. Mi recomendación es que te liberes de lo que no te permite gozar de la vida; descansa y aliméntate bien. Cáncer: En el amor estarás más seguro que nunca y esta sensación te ayudará a resolver cualquier problema con tu pareja, si la tienes. Si estás solo, y te sientes un poco frustrado, lo mejor es que canalices esta energía a través del deporte para renovarte. Leo: Hace mucho tiempo que no volteas a mirar en qué condiciones está todo lo relacionado con tu hogar, con el lugar en donde vives, así que te sentirás en la necesidad de revisar si hace falta algún tipo de reparación para evitarte sorpresas desagradables más adelante. Virgo: Vas a finalizar con mucho éxito un importante proyecto en el que estás trabajando hace tiempo. Ahora serás como un imán y todas las personas tendrán ganas de trabajar a tu lado y aprovechar tus ingeniosas ideas. Libra: Todo lo relacionado con negocios, compras y ventas serán favorables para ti. Pero comienza a definir cuáles son las prioridades en tu vida. No puedes atender todo al mismo tiempo. Organízate y verás que todo va a fluir de la mejor manera. Escorpio: Será un tiempo excelente para leer, escribir y aconsejar a otros. Estarás más creativo y original gracias a la energía de los astros. Si te lo propones, vas a poder controlar gran parte de lo que sucede en tu vida. Planifica con orden y trabaja con disciplina. Sagitario: Pensarás en todo lo bueno que tienes porque si dejas que te gane el pesimismo, entonces solo atraerás sentimientos negativos. Acéptate cómo eres y no como los demás quieren que seas. Sonríe, y verás que atraerás alegría a tu vida. Capricornio: Si estás en pareja, verás como la llama del amor agarra un poco más de fuerza. Y si estás solo, toma la iniciativa y déjate flechar. Es posible que no seas consciente de esto, pero hay alguien que está muy interesado en ti. Acuario: Se te abrirán las puertas que permanecían cerradas para ti, pero también es necesario que seas astuto y precavido. No cometas el viejo error de esperar a que te vengan a buscar, el mundo es de los audaces, así que vamos pa’ lante. Piscis: Necesitas relajar tu mente para que se vayan de ti todas las tensiones. Un día al aire libre te podrías servir para este propósito, y si estás acompañado por personas ajenas a tus problemas de todos los días, mucho mejor. Hazme caso.

