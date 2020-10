El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 9 de octubre Mira lo que te deparan los astros para hoy con tu horóscopo del día por El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido viernes mi gente linda! Hoy comienzas este fin de semana con un total equilibrio emocional gracias al sextil de la Luna con el Sol y te entenderás muy bien con los demás. Te sentirás muy bien en términos generales, con buena salud, buena energía, buen ánimo, así que aprovecha esta fuerte influencia para fortalecer la confianza en ti mismo y ser más espontáneo de lo normal. Conéctate con el Universo y deja que el fluya a través de ti. De seguro te irá muy bien. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ME MANTENGO ENFOCADO CON MIS PLANES Y PROPÓSITOS” Si hoy, 9 de octubre, estás de cumpleaños… A partir de hoy te sentirás muy sensible, y tus emociones estarán un tanto revueltas. Al principio te resultará confuso, pero verás que con el correr del año te dejarás ver tal cual eres, dejando atrás tus temores. La Copa de la Suerte: 1, 18, 33, 60, 74, 89 Aries: Este fin de semana te sentirás agobiado en el ámbito laboral, pero si aprovechas la buena energía de los astros entonces sacarás adelante cualquier proyecto en el que estés trabajando. Además, tendrás las ideas claras sobre lo que quieres para tu futuro. Tauro: Ahora le darás un nuevo aire a tu vida cotidiana viviendo buenos momentos. Sentirás muchos deseos de invertir en lo que signifique un futuro provechoso para ti. También aumentará la posibilidad de enriquecerte e invertir en buenos negocios. Géminis: Este fin de semana tendrás que seguir tus corazonadas para que no tengas que equivocarte. El poder te llegará del mundo espiritual, ese del cual te gustaría investigar más. Tu estilo de vida cambiará para bien y te ocuparás más de tu mundo interior. Cáncer: Ahora te unirás a personas inteligentes y poderosas que estarán dotadas de espiritualidad, ellas se acercarán a tu vida para ayudarte a crecer y que puedas entender las situaciones desde otros puntos de vista, pero trata de no descuidar a tus mejores amigos. Leo: Estarás más perfeccionista que de costumbre durante el fin de semana. Harás todo con mucha excelencia y te exigirás al máximo, y nadie te quitará valor, todos te admirarán. Además, invertirás con la sabiduría que Júpiter te regala en grandes negocios y proyectos prometedores. Virgo: Verás que alguien del pasado buscará la manera de llamar tu atención. Y tú te sentirás tentado a regresar a ese lugar en el que algún momento fuiste feliz. Antes de tomar decisiones, asegúrate que vale la pena. Hay ciclos que es mejor dejar cerrados. Libra: Este fin de semana le abrirás las puertas al amor, sin miedo, y podrás reencontrarte con esas ilusiones que habías perdido. Ya sea que estés en pareja o te encuentres soltero, tu estado de ánimo se prestará para establecer relaciones más fuertes y sólidas. Escorpio: Si estás en pareja y pasaste por una crisis, este fin de semana recuperarás el amor y todo el problema terminará, pero que ello sirva para no cometer el mismo error. Si estás solo, buscarás algo más serio, que te genere un poco más de estabilidad. Sagitario: Este fin de semana vas a reorganizar todos los documentos que tienes en desorden y podrás botar aquello que ya no tiene ningún tipo de importancia. Observa con mucho cuidado, porque podrías encontrarte con un papel importante que hace tiempo necesitabas. Capricornio: La conquista estará en el ambiente y si buscas pareja pronto la tendrás. Vivirás momentos apasionados y sentirás lo que significa la felicidad. Si estás soltero, nacerá un nuevo afecto hacia alguien cercano a ti, presta atención a tu alrededor. Acuario: Te enfrentarás a problemas algo difíciles que resolverás muy bien en tu hogar, pero tendrás que ponerte firme en los límites que necesitan los demás. Alguien querrá imponer su criterio de mala manera, pero frenarás sus intenciones a tiempo. Piscis: Este fin de semana fijarás tu mirada en el presente y en lo que suceda de hoy hacia adelante. Quiero que no pierdas más el tiempo pensando en lo que no conseguiste hacer o decir. Sácale el mejor provecho que puedas a tus ideas. ¡Tú sabes cómo!

