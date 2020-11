Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 9 de noviembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso mi gente bella, esta semana, exactamente el 12 de noviembre, sucederá el tercer contacto de la conjunción entre Júpiter y Plutón, lo que significa que comenzará un nuevo periodo de renovación. Así que hoy te diré cómo impacta esto en tu signo… Aries: Júpiter, el gran benefactor, actuará directamente sobre ti ayudándote a resolver los conflictos que han surgido entre tu pareja y tú, si la tienes, ya que hallarás la forma de comunicarte con claridad y comprensión. Si estás soltero verás crecer en ti ese amor propio que te viene haciendo falta. Tauro: Con este tercer contacto verás abrirse ante ti un camino lleno de oportunidades en el área de trabajo. Tendrás que revisar con lupa las opciones que llegarán ante ti, por lo que será una muy buena idea asesorarte con personas que te ayuden a despejar dudas. Géminis: Este tercer contacto de la Triple Conjunción del 2020 te dará mucha fuerza para finalizar los proyectos que has dejado a medias. Si hay estudios inconclusos, un asunto personal que no se ha resuelto o un emprendimiento que no has terminado de concretar, ahora podrás hacerlo. Cáncer: Júpiter y Plutón impactarán tu vida espiritual a través de este tercer contacto. La manera en cómo controlas tus impulsos se verá suavizada gracias a esta conjunción y aquellos que te rodean notarán un cambio muy positivo en ti. La luz espiritual de Plutón se posará sobre ti. Leo: Plutón, el planeta de las transformaciones, te ayudará a modificar esos hábitos que han venido debilitando tu salud física y mental. Hallarás la motivación para hacer cambios en la forma en que te alimentas, así como en tu forma pensar y recibir las críticas y recomendaciones de los demás. Virgo: Las buenas noticias a nivel personal llegarán con este tercer contacto entre Júpiter y Plutón. Estas podrían estar relacionadas con la llegada de un hijo que estás esperando, con la recuperación de una enfermedad grave, con un premio de lotería o con una reconciliación que ha estado pendiente. Libra: Los conflictos que hay en tu interior; la represión de la ira, los rencores y el resentimiento tendrán la puerta abierta para marcharse y dejarte sanar. Esta conjunción personificará esa guía espiritual que necesitas para escapar del caos que se ha formado en tu interior. Escorpio: Gracias a este contacto entre Júpiter y Plutón te liberarás del pasado que has traído a cuestas durante tanto tiempo. Las cadenas que te atan se romperán dándote la oportunidad de ser libre y explorar nuevos horizontes. De ahora en adelante estarás listo para evolucionar. Sagitario: Te mostrarás más afectivo con las personas que están a tu alrededor y serás más flexible contigo mismo en tus tareas diarias. Podrás librarte del estrés que te estaba acaparando y enfermando. Los dolores de cabeza, las alergias y todo aquello que te estaba debilitando desaparecerá. Capricornio: Con la ayuda de Júpiter vas a superar cualquier obstáculo que esté frenando tu crecimiento en estos momentos. A ti volverá esa fe que habías perdido y sentirás la motivación para luchar por lo que mereces. Esta conjunción será como la gasolina que necesitas para avanzar. Acuario: Verás crecer en ti un deseo de superación y te rodearás de personas que están concentradas en alcanzar su meta. Eso te motivará muchísimo hasta el punto de que en el futuro cercano verás materializado uno de tus principales objetivos para el año en curso. Piscis: Plutón premiará tu labor altruista hacia los demás y eso se verá reflejado, no solo en abundancia material, sino también en riqueza espiritual. Los demás te verán como una persona con la que vale la pena conversar y que inspira serenidad. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 2, 41, 53, 67, 70, 83 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 9 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.