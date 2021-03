Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de marzo Excelente día para para que te pongas manos a la obra y comiences a trabajar para concretar tus sueños. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN MARTES, 9 DE MARZO ¡Y eso gente linda, feliz y bendecido martes! Te cuento que en este día la Luna se asociará con Saturno en el signo de Acuario. Esta conjunción nos indica que se acabaron las excusas para quedarse de brazos cruzados ¡es hora de apostar a nuestros proyectos! Será un momento oportuno para que te pongas manos a la obra y comiences a trabajar para concretar tus sueños. Tus amigos te apoyarán. El mundo está cambiando y tú puedes ser parte de esta gran renovación. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CONSTRUYO MI IDEAL". Si hoy, 9 de marzo, estás de cumpleaños… Tus gestos y movimientos estarán envueltos en un halo de magia y misterio. Además podrás plasmar a la realidad ideas y proyectos con los que vienes soñando hace tiempo. Te convertirás en un referente para tus amigos y grupos de pertenencia. La Copa de la Suerte: 20, 31, 47, 54, 67, 90 Aries Estarás rodeado de diversas personas y para poder interactuar de una forma productiva tendrás que buscar las confluencias. Ten en cuenta que si te manejas en grupo debes amoldarte a las necesidades y los deseos de todos del conjunto. Trabaja por alcanzar un objetivo común. Tauro ¡Se vienen momentos de grandes avances! En el campo profesional te lucirás por tu poder organizativo y tu capacidad de mando. Si te propones para algún empleo debes hacer hincapié en tu trayectoria y en la experiencia adquirida en los puestos anteriores. Géminis Una persona de mayor sabiduría y experiencia te aportará la guía que necesitas en este momento de cambio. Tendrás la oportunidad de crecer y prosperar en una región lejana. Con esfuerzo y perseverancia podrás construir el futuro que siempre soñaste. Cáncer Atraviesas por un momento de cambio profundo en el que tendrás que tomar una determinación importante. Lo que hoy parece un sacrificio mañana representará una gran liberación y la oportunidad de un nuevo renacimiento. Es tiempo de volar del nido. Leo Los asuntos del corazón tomarán un rumbo más definido. Si tu relación estaba en la cuerda floja finalmente concluirá y si en cambio hay intenciones de avanzar el compromiso se afianzará. Si continuas soltero será por elección y no por falta de oportunidades. Virgo Llegó el momento de que te organices mejor en el trabajo y de que hagas rendir mejor tú tiempo. Establece tus prioridades y deja de lado aquello que no sea esencial. Si tomas el control ganarás un mayor nivel de eficacia y de productividad. Libra Las circunstancias te requerirán un mayor grado de responsabilidad en los asuntos del corazón. La clave estará en que te olvides del que dirán para hacerte cargo de lo que sientes. Un amor que parecía transitorio se tornará más serio. Escorpio Llegó el tiempo de que asumas un rol más activo en las cuestiones familiares y de que ejerzas tu autoridad. Se darán las circunstancias propicias para que cortes de cuajo las malas hierbas y apuestes al bienestar de los que más quieres ¡afiánzate! Sagitario A través del dialogo encontrarás la orientación que estás necesitando. Es un tiempo propicio para que reveas algunos puntos de vista y para que reconsideres ciertas ideas que tal vez estén un poco desactualizadas. No te cierres a escuchar una crítica constructiva. Capricornio En las cuestiones relacionadas con el dinero y la economía podrás ver a largo plazo. Tendrás la oportunidad de generar una nueva fuente de ingresos y de mejorar considerablemente tu poder adquisitivo. Piensa que estás construyendo las bases de tu futuro. Acuario Saturno y la Luna te otorgarán el poder de la materialización. Comenzarás una nueva etapa en la que tendrás que tomar decisiones muy importantes que involucrarán a otros. Te convertirás en un referente en tus círculos sociales. No temas asumir mayores responsabilidades. Piscis Hay momentos en la vida en los que es necesario decirle adiós al pasado. Ponle un fin a las amistades que no están en armonía con tus propósitos actuales. Cortar con lo que no te hace bien te quitará un gran peso de encima ¡libérate!

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de marzo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.