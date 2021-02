Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 9 de febrero Es un momento propicio para visualizar tus objetivos y trazar un plan de acción. Mira lo que te deparan los astros de hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN MARTES 9 ¡Feliz y bendecido martes, mi bella gente! En este día la Luna se asociará a Plutón otorgándote un fuerte poder transformador. Te darás cuenta de que con fuerza de voluntad es posible superar cualquier obstáculo que se presente. Es un momento propicio para que visualices tus objetivos principales y para que traces un plan de acción que te ayude a conseguirlos. Te recomiendo que elimines de tu vida los elementos negativos. Hoy podrás echar luz sobre las sombras y enfrentar los fantasmas que te impiden avanzar. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DOY LO MEJOR DE MI". Si hoy, 9 de febrero, estás de cumpleaños… Tu entorno se presentará variado y te encontrarás rodeado de personas que compartirán tus inquietudes. Con firmeza y perseverancia tendrás la posibilidad de concretar tus sueños. Creo que tus esfuerzos te ayudarán a progresar más allá de tus expectativas. La Copa de la Suerte: 8, 25, 44, 52, 83, 94 Aries Hoy se presentarán desafíos que requerirán de tu mayor predisposición para ser resueltos. Por momentos puedes sentir que el camino se hace cuesta arriba. El secreto estará en que no pierdas de vista tus objetivos, con una cuota extra de esfuerzo podrás alcanzarlos. Tauro Las estrellas estarán a tu favor otorgándote una visión clara del camino. Sabrás cuáles son las cosas que deberás dejar atrás para poder avanzar y tendrás la determinación para soltarlas. Recuerda que en esta vida todo lo que realmente vale se obtiene con esfuerzo. Géminis En este día los trámites relacionados con herencias o bienes familiares se reactivarán. Fíjate bien las opciones que tienes porque si tocas la puerta correcta podrías recibir ayuda para destrabar tus papeles. Será un buen momento para pedir préstamos o financiamiento. Cáncer Los contactos de la Luna con Plutón te traerán fuertes repercusiones en el terreno amoroso. Tu pareja te pedirá que le demuestres tu compromiso de una forma contundente. A los solteros les convendrá desprenderse de las situaciones del pasado para pasar a una nueva etapa. Leo Este será un momento ideal para que te ocupes de tu salud y bienestar físico. Podrías aprovechar para implementar una dieta depurativa de tu organismo que te ayude a liberar toxinas. También te ayudará realizar caminatas y regular las horas de sueño. Virgo Tus atractivos generaran un fuerte impacto y lograrás capturar muchas miradas. Puede ser un momento oportuno para que te expreses a través de alguna actividad como la escritura o las manualidades. Muéstrale al mundo quien eres y lo que tienes para dar. Libra Los astros indican que tu mundo emocional estará agitado. Podría salir a la luz un tema familiar que hasta el momento permanecía oculto. Pero será una buena oportunidad para sanar viejas heridas. Tendrás el poder de trasmutar cualquier sentimiento negativo. Escorpio En este día Plutón, tu astro regente, se asociará a la Luna revitalizando tus instintos y aumentando tu poder transformador. Es importante que fomentes la comunicación con las personas que te rodean. Hablar con la verdad te ayudará a confraternizar. Sagitario Los temas económicos se verán favorecidos por los tránsitos planetarios. Te moverás con inteligencia y tomarás buenas decisiones en el campo de los negocios que te ayudarán a incrementar tu capital. Piensa en el mañana a la hora de gastar o invertir. Capricornio En este día la energía de Plutón te dará fuerzas para revertir cualquier situación difícil y para sacar adelante cualquier desafío que te propongas. Tu espíritu arrollador causará admiración. Muchas personas se acercarán para pedirte ayuda, utiliza tu poder para bien. Acuario En este día es factible que reaparezca un conflicto del pasado. Podría retornar una persona o una vieja situación irresuelta. Mi consejo es que no temas bucear en las profundidades de tu interior para enfrentar tus temores. Esta prueba te fortalecerá emocionalmente. Piscis Hoy pensarás en tu porvenir y estarás con la mente lúcida para trazar planes en relación a tu futuro. Te darás cuenta que debes tomar acciones concretas para forjarte un mejor destino. Un amigo poderoso podría ayudarte a destrabar un problema. No dudes en pedir su ayuda.

