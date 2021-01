Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 9 de enero "Este sábado tendremos la energía expansiva de la Luna en Sagitario". Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sábado, 9 de enero ¡Bendiciones a toda mi gente linda! Les cuento que este sábado tendremos la energía expansiva de la Luna en Sagitario que realizará un sextil con Júpiter, Mercurio y Saturno. Estas confluencias planetarias te llevarán a dar un giro más que acertado en tu vida. Creo que es un día verdaderamente excepcional para elevar el campo de miras y para que te animes a dar el gran salto. Esta oportunidad de crecimiento requerirá trabajo, pero tendrás la ayuda necesaria y cualquier esfuerzo extra que realices valdrá la pena. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TOMO UN RUMBO AFORTUNADO". Si hoy, 9 de enero, es tu cumpleaños… Los cuerpos celestes indican que es un momento excelente para ti. Te encontrarás bien aspectado para explorar nuevas alternativas y para realizar cambios en el terreno de las finanzas. Conformarás asociaciones provechosas que multiplicarán tus ingresos. La copa de la suerte: 14, 25, 31, 48, 59,70 ARIES Estarás de muy buen ánimo, así que podrás aprovechar las buenas oportunidades que te presentará el mundo. Si vas a viajar presta atención porque conocerás nuevas personas que llegarán a tu vida y te ayudarán a ampliar tus conocimientos. TAURO Hoy te sentirás atraído por los misterios e investigarás en lo que hay bajo la superficie para encontrar la respuesta a tus preguntas. Podrás resolver un antiguo conflicto si te conectas con tu sabiduría, porque gracias a ella encontrarás las soluciones en lo más profundo de tu ser. GÉMINIS El firmamento auspiciará el amor y hará que las personas que ingresen a tu vida te dejen una estela de bendiciones. Si ya encontraste a tu media naranja notarás que el vínculo cobra dinamismo. Sí sigues soltero no será por falta de oportunidades, así que presta atención a tu alrededor. CÁNCER Los tránsitos planetarios activan los temas vinculados a la salud y favorecen la incorporación de hábitos de cuidado personal como la práctica de ejercicio. Es un momento ideal para visitar al médico así como para realizar los chequeos de rutina. LEO Tu autoexpresión estará favorecida por el tránsito de la luna. Te sientes más confiado y con deseos de ampliar tú campo de influencias. Si piensas realizar un cambio de look aprovecha ahora. Tus emanaciones dejarán a más de uno con la boca abierta. VIRGO Los asuntos domésticos tomarán relevancia, pero en lugar de correr contra reloj podrás desenvolverte muy bien encontrando un tiempo y un lugar para todo. Cada una de las piezas de tu rutina diaria se acomodará en función de tu bienestar familiar. LIBRA En este día tu mente estará en expansión y tendrás deseos de explorar nuevas ideas. Por eso podría ser el momento señalado para involucrarte en un proyecto de estudio o para ampliar tus conocimientos. Conversar con otras personas te ayudará a proyectarte. ESCORPIO En este fin de semana se presentarán las condiciones ideales para que termines de darle forma a un proyecto económico. Te darás cuenta que es hora de llevar adelante algunas renovaciones en tu vivienda. No dudes en invertir en artículos domésticos. SAGITARIO En este día la luna transitará tu propio signo incrementando tu caudal de energía y aumentando tu nivel de influencia. Es el momento más propicio para realizar emprendimientos, especialmente si estos involucran viajes o están relacionados al estudio. Surgirá más de una propuesta interesante. CAPRICORNIO En este fin de semana las energías se encausarán de manera que podrás relajarte y descansar para reponer tus energías. De vez en cuando es necesario abstraerse de cualquier tipo de preocupación y encausar la mente hacia temas más trascendentes. ACUARIO Alégrate porque hoy podrás quitarte de encima el estrés acumulado e interactuar libremente con tus grupos de pertenencia. ¡Tendrás muchas ideas nuevas para compartir! El entusiasmo de los demás aumentará tu nivel de confianza y te alentará para continuar avanzando. PISCIS Estarás muy a activo y con una predisposición especial para resolver algunos temas pendientes de manera de poder dormir más tranquilo. También podrías recibir una oferta de trabajo de un antiguo conocido. El pasado y el presente confluirán en forma positiva.

