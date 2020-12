Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 9 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN MIÉRCOLES, 9 DE DICIEMBRE ¡Feliz y bendecido miércoles, mi gente bella! Prepárate durante este día con la energía de la Luna en el signo de Libra. Tu atención estará centrada en las relaciones con los demás y no tendrás actitudes egocéntricas, todo lo contrario, aprenderás a ponerte en la piel del otro y a mantener tu lugar. Además, la luna está impactando directamente su casa 11, que representa a los amigos, todo aquello que te sirve de apoyo y protección. Te ayudará a sentir a gusto con tus comportamientos y respaldará tus acciones. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ME CONECTO CON MIS AMIGOS Y LAS PERSONAS QUE SON IMPORTANTES PARA MÍ”. Si hoy, 9 de diciembre, estás de cumpleaños… A partir de este día se presentarán en tu vida algunos retos un tanto complicados, pero tienes a favor que cuentas con una fuerza de voluntad capaz de solucionar cualquier dificultad. La Copa de la Suerte: 4, 20, 34, 54, 73, 86 Aries: Nada ni nadie te detendrá en tu camino rumbo al éxito porque ahora te sentirás preparado para afrontarlo todo. Tienes tus objetivos bien definidos, construirás tu propio destino y por esas razones el triunfo estará asegurado para ti. Tauro: Venus te impulsará a viajar, ya que sentirás el deseo de conocer otras tierras y sus culturas. Al mismo tiempo esto te servirá para compartir momentos con personas completamente diferentes a las que conoces. También llamarán tu atención los temas religiosos. Géminis: Durante este día la llama arderá como nunca y si tienes pareja entonces disfrutarás del placer de estar enamorado. Por otro lado, si estás solo, entonces pronto encontrarás a tu alma gemela. Te llegará dinero por herencia o regalo y los asuntos legales te favorecerán. Cáncer: Ahora se beneficiarán los planes para casarte, unirte en sociedad o formalizar una relación mediante un compromiso formal. Estos beneficios también se aplicarán a tu vida profesional y a todo trabajo en grupo que realices. Leo: Buscarás estar con personas que no te desarmonicen, e ir a lugares tranquilos alejados del ruido de la ciudad. Esta actitud se reflejará positivamente en tu salud porque te sentirás más tranquilo. Te recomiendo que no comas dulces en exceso y bebas mucha agua. Virgo: Hoy te rodearás de personas y cosas bellas y positivas. Además, los jóvenes y los niños te llenarán de vitalidad y energía. También harás lugar para todo lo que te hace sentir bien en los lugares que frecuentas. Y el amor cambiará tu vida. Libra: Será un momento propicio para llenar tu hogar de belleza porque se estimulará tu imaginación y se despertarán las musas que estaban dormidas. Te recomiendo que cambies algunos colores, coloques flores y plantas nuevas para que puedas sentir placer en el lugar que habitas. Escorpio: Ahora aprovecharás este tiempo al máximo y te comunicarás con tus seres queridos. Recuerda no olvidarte de los que están lejos y que hace tiempo no ves. Tu palabra tendrá la fuerza del hechizo para embrujar y seducir a todos, ya lo verás. Sagitario: Los caminos de la economía se abrirán y así el dinero comenzará a fluir sin problema alguno. La meta que te has propuesto te será fácil de alcanzar, concéntrate y lo lograrás. Todo a tu alrededor se acomodará para que entre en tu vida lo que te conviene. Capricornio: Con mucho atractivo, tu personalidad encantadora se hará notar allí en donde te encuentres. Nadie te hará sombra, porque ni siquiera intentarán competir contigo y tu seducción. También el dinero fluirá sin problemas y podrás hacer muy buen uso de él. Acuario: Tu intuición te llevará por el camino correcto. La energía positiva te motivará para que desarrolles tu espiritualidad y te sentirás inspirado para crear situaciones que de alguna manera ayuden a los que más te necesitan. Serás de gran apoyo para muchos a tu alrededor. Piscis: El mundo de tus amistades se beneficiará con la energía de Venus y ahora te dedicarás a organizar reuniones y actividades porque todas serán exitosas. Pon en claro cuáles son tus anhelos profundos, y cumplirás tus objetivos.

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 9 de diciembre

