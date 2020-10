El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 8 de octubre Mira lo que te deparan los astros para hoy con tu horóscopo del día por El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido jueves, mi gente bella! Les cuento que para este bello día amanecemos con una conjunción de la Luna y el planeta Venus… Que no es más que una excelente combinación para todo lo relacionado con el mundo de los sentimientos. Este aspecto es muy favorable para la felicidad y también para hacer felices a quienes te rodean. Estarás tierno, amoroso y sensible, lo que también podría traerte momentos de tensión porque puedes sentirte herido con muchísima facilidad. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ES MOMENTO DE EXPANDIR MI FELICIDAD” Si hoy, 8 de octubre, estás de cumpleaños… Las estrellas se ponen a tu servicio y actúan favorablemente para que comiences un ciclo renovado en tu vida. Tu aspecto profesional irá creciendo velozmente, porque tu capacidad de trabajo será mejor aún. La Copa de la Suerte: 13, 21, 44, 50, 72, 96 Aries: Tendrás deseos de adquirir cosas nuevas y de invertir, pero cuida tus impulsos y asesórate antes de cerrar un negocio. Piensa en qué gastas tu dinero y no te dejes seducir por falsas ilusiones. Si lo haces de forma inteligente, entonces la suerte monetaria llegará. Tauro: Tendrás una luz tan especial que no pasarás desapercibido frente a nadie. Hay buenas noticias para ti ya que con tus encantos recuperarás tu puesto de líder, y serás muy solicitado por todos. La seducción te hará ganador. Géminis: Hoy te sentirás un tanto nervioso, pero no sabrás muy bien por qué, así que intenta mantener la calma y, en lo posible, no discutas con nadie y concéntrate en lo importante. Si te mantienes al margen de los conflictos saldrás bien librado el día de hoy. Cáncer: Tendrás un día movido de actividades y estarás enfocado en labores para la comunidad. A través de tu grupo de amigos favorecerás a muchas personas, te lo aseguro. A tu lado, todos tendrán deseos de colaborar y también divertirse. Leo: Hoy las estrellas protegerán tus actividades cotidianas y también podrás aprender lecciones de experiencias pasadas, para iniciar otro período de tu existencia. Habrá cambios a favor, prepárate para relajarte en el placer de lo que amas. Virgo: Prepárate para un periodo constructivo en tu vida. Estarás fortalecido para luchar por lo que deseas, así que ve por ello. Con mucho entusiasmo podrás emprender nuevas aventuras y conocerás otras amistades que perdurarán para siempre. Libra: Tendrás que evitar que los conflictos te superen emocionalmente porque tu paz interior dependerá de tu capacidad para ser prudente evitando problemas. No permitas que un suceso inesperado te ponga a prueba. Mantén el equilibrio y la armonía. Escorpio: Hoy tendrás un temperamento especial que atraerá gente muy poderosa y de fuerte personalidad. Además, podrás unirte en sociedad con alguien con los mismos intereses que tú, pero asesórate antes de dar cualquier paso. Sé prudente. Sagitario: En todo proyecto que hagas pondrás mente y corazón, pero controla tu ansiedad porque te puede jugar una mala pasada. Tu salud estará mucho mejor ahora, pero tendrás que seguir cuidando como lo has hecho hasta ahora. Capricornio: El universo te sorprenderá con grandes bendiciones. Comenzarás a ver los cambios que necesitas tener y los astros te van a conceder un deseo que has guardado en secreto por largo tiempo. ¡No lo desaproveches! Acuario: Ha llegado el tiempo de embellecer tu hogar, ahora podrás cambiar la energía modificando el lugar de los muebles, y creando tu propio ambiente donde te puedas sentir cómodo. Busca la paz que necesitas, para reponer energías. Piscis: Tus pensamientos estarán un poco dispersos. Concéntrate en lo que estás haciendo y no te distraigas con tonterías sin importancia. Necesitarás activarte para que obtengas todos los resultados que estás esperando. Déjate ayudar.

