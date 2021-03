Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de marzo En los astros para hoy, El Niño Prodigio trae un mensaje del Tarot de los Ángeles con una carta para cada signo. Presta mucha atención. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN LUNES 8 DE MARZO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que para este día les traigo el mensaje del Tarot de los Ángeles con una carta para cada signo. Presta mucha atención a lo que tiene para decirte… Aries Virtud Bariel. Representa al valor. Esta carta te invita a la acción inmediata y te infunde el coraje necesario para tomar decisiones difíciles. Gracias a tu visión interior podrás vencer al miedo. Sacarás adelante tus propios proyectos aunque tengas que atravesar algunos obstáculos. Tauro Virtud Miguel. Esta carta indica que te llegará la ayuda necesaria en el momento justo. Habrá una mejora en tus finanzas que dará sustento a tu nuevo proyecto de vida. Te darás cuenta que el bien finalmente siempre triunfa y que la perseverancia es recompensada. Géminis Angél Dobiel. Esta carta indica que llegaran a tu vida beneficios que podrás percibir en corto plazo. Tu comprensión y tu gran don de palabra se verán exaltados, por eso siempre intenta trasmitir mensajes positivos. Avanzarás en compañía de otro ser. Cáncer Virtud Tarshish. Esta carta te otorgará la capacidad de proteger a sus seres queridos. Gracias a tu afecto y calidez podrás mantener a toda tu familia unida. Recuerda que el amor encuentra su sustento en los pequeños momentos felices. Leo Arcángel Rafael. Te conectarás con tu fuerza y brillo personal. Gracias a las intervenciones divinas tus dones y cualidades naturales serán más visibles. A partir de ahora, sabrás como aprovechar las oportunidades que se presenten ¡obtendrás el éxito que te mereces! Virgo Dominación Zadquiel. Esta carta representa la misericordia y el perdón. Te indica que llegó el momento de purificar tu espíritu para alcanzar un estado más elevado. La voluntad de ayudar a los demás te liberará de las cargas acumuladas. Libra Cupido. Esta carta señala que es el momento de que entres en contacto con tus sentimientos para obtener la felicidad y la plenitud que te mereces. Representa al inicio de una etapa nueva en la que vivirás tus relaciones con mayor armonía y equilibrio. Escorpio Arcángel Raziel. Te serán revelados secretos divinos. Pero para poder ver la verdad deberás preparar tu mente y tu alma. Gracias a la guía de los seres de luz llegarás a la comprensión universal que necesitas para seguir tu camino en la vida. Sagitario Querubín longevo. Este ángel te traerá sabiduría y conocimiento. Con sus cualidades superiores te ayudará a tomar el aprendizaje de cada una de tus experiencias. A partir de ahora sabrás distinguir y desechar los pensamientos negativos. Intenta dar consejos útiles. Capricornio Arcángel Sariel. Te llegará ayuda para llevar a cabo un gran cambio y para que puedas tomar nuevamente el control de tu vida. Sintonízate con las energías del amor porque deberás tomar grandes decisiones que impactarán en otras personas. Acuario Tonos creativos. Este ángel o espíritu de las estrellas te acompañará con su luz para que puedas canalizar toda tu creatividad e innovación. Con sus cualidades te ayudará a seguir apostando a tus proyectos, incluso en los momentos de menos inspiración. Piscis Serafín del amor puro y elevado. Esta carta representa el amor que está más allá de los sentimientos románticos. Te encontrarás en una situación ideal para ayudar al prójimo y consagrarte a estas buenas acciones te traerá enormes beneficios. Nutre tu alma. Y la copa de la suerte hoy trae el: 15, 36, 42, 50, 62, 83

