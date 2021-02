El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 8 de febrero

Close

LUNES, 8 DE FEBRERO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que este viernes 12 comenzará para el Calendario Chino el año del Búfalo de Metal que durará hasta el 31 de enero del 2022. Así que hoy te diré como impactará en tu signo… Aries: Te darás cuenta que tienes que tomar el control y que, más allá de las influencias externas, eres el artífice de tu propia vida. Mi consejo es que trates de incorporar una visión más estratégica y que dirijas tus acciones de acuerdo a un plan. Tauro Durante esta etapa tendrás la posibilidad de incrementar tu capital, sobre todo si estás dispuesto a trabajar duro. Sin embargo, no podrás avanzar correctamente si te manejas en solitario. Prosperarás en la medida en que te asocies a otras personas. Géminis Tu mente estará muy afinada y tendrás la misión de ser portavoz de las nuevas ideas que impactarán a nivel global. Por eso será importante que trates de no dispersarte. En lo que respecta al trabajo podrías dar clases o dedicarte a la comunicación con gran éxito. Cáncer Te reencontrarás con familiares que no veías hace tiempo y reorganizarás tu vida en función de ellos. Pero si quieres que los proyectos compartidos prosperen debes estar dispuesto a respetar la independencia de tus seres queridos. Tus esfuerzos serán valorados. Leo Te recomiendo que dejes de lado cualquier banalidad para centrarte temas más serios relacionados con tu futuro. En lo que respecta a la pareja te convendrá fijarte si ambos proyectos de vida son compatibles. Si estás soltero busca alguien que comparta tus ideales. Virgo Tu gran disposición para el trabajo te jugará a favor durante este año. Creo que encontrarás una nueva manera de organizarte en los distintos ámbitos de tu vida. Al principio tendrás que esforzarte para incorporar los cambios, pero pronto notarás la diferencia. ¡Prosperarás! Libra Durante este ciclo estarás sumamente lucido y esto te ayudará a definir como balanceas tu vida para lograr tus objetivos. Piensa en libertad que es lo que quieres y abócate a ello. Puedo asegurarte que si estás bien alineado atraerás eventos y circunstancias dichosas. Escorpio Tu gran determinación y tu capacidad de autocontrol te llevarán a alcanzar formidables éxitos durante este ciclo. Trazarás una estrategia que te permitirá incrementar tanto tu capital personal como el de tu familia. Establecerás las bases de algo que perdurará en el tiempo. Sagitario Creo que te replantearás antiguas creencias y que las observarás bajo la lupa de los nuevos tiempos. Te llegará información importante que te llevará a cambiar la dirección. Es un momento indicado para comenzar a estudiar algo nuevo ¡abócate con fuerza en ello! Capricornio Indudablemente ahora puedes decir que eres una persona completamente nueva. Llegó el momento de que le pongas orden a todos los desmanes que hicieron las recientes tormentas. Creo que sacarás fuerzas de lo más profundo de tu ser para empezar esta nueva etapa. Acuario Tu aporte será fundamental para la construcción de un nuevo orden a nivel colectivo. Los emprendimientos que realices en lo personal impactarán de una manera notable en tu entorno. Te recomiendo que te involucres en proyectos relacionados con la ecología y el cuidado del medioambiente. Piscis En este ciclo podrás descubrir cuál es tu misión en la vida. Creo que te darás cuenta de que tus cualidades empáticas son muy necesarias en estos tiempos y que te bridarás a los demás. Conéctate con tus seres de luz para que te señalen el camino. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 5, 42, 56, 65, 77, 92 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

