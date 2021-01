Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 8 de enero En este día se producirán aspectos astrológicos muy favorables entre el Sol, Neptuno y la Luna. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio and El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Viernes, 8 de enero ¡Llegó el fin de semana, mi gente bella! ¡Feliz y bendecido viernes! En este día se producirán aspectos astrológicos muy favorables entre el Sol, Neptuno y la Luna. Esto te llevará a encontrar la inspiración necesaria para enfrentar los distintos desafíos que te presenta la vida. La empatía, el afecto y la compasión que fluirán en el ambiente constituirán el motor que te permitirá avanzar. Las responsabilidades que llevas adelante cada día serán más fáciles de abordar. Los asuntos de trabajo y de negocios tenderán a encausarse. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “TOMO LA AYUDA QUE ME LLEGA”. Si hoy, 8 de enero es tu cumpleaños… Las estrellas confluirán para que puedas sobrellevar tus compromisos con alegría. Tanto en tu trabajo como en el plano de los afectos las cosas tenderán a fluir en armonía. Estarás más predispuesto a recibir muestras de cariño. La copa de la suerte: 5, 16, 21, 46, 71, 97 ARIES Tomarás consciencia del poder que tienen las emociones tanto para bien como para mal. Llegó la hora de que te desprendas de todo lo que te retiene y anímate a lograr un cambio en ti. Lleva adelante una purificación de tu cuerpo, mente y alma. TAURO Sí estás en pareja buscarás un punto de acuerdo después de un período de tormentas. A veces lo más sabio es enfocarse en lo que hay en común y esperar que pase el tiempo. Si estás soltero, podrías rescontrarte con un amor del pasado. GEMINIS Las estrellas indican que es un momento propicio para resolver de una manera pacífica los conflictos de trabajo que venías acarreando hace largo tiempo. Se producirán cambios y encontrarás una manera ingeniosa de conducirte para salir bien librado de todo. CÁNCER En este día se presentarán aspectos armónicos desde signos de tierra y de agua que favorecerán el correcto fluir de las emociones. Los conflictos tenderán a resolverse y prevalecerá la concordancia. Obtendrás el reconocimiento de esa persona que tanto te interesa. LEO El afecto, la empatía y la colaboración son las notas primordiales que suenan para ti en este día. Las ondas de amor sanarán cualquier tipo de conflicto que haya existido en el pasado entre tú y los que más quieres. Te sentirás contenido y respaldado. VIRGO Puedes estar tranquilo porque ahora esas nubes grises se disiparán, la mente se aquietará y las ansiedades se calmarán. Los nuevos horizontes te permitirán proyectarte en compañía de otras personas y los que te rodean te prestarán la atención que te mereces y dirán cuanto te admiran. LIBRA Venus, tu planeta regente, ingresó en el sector de la familia y del hogar donde permanecerá por veinticinco días. Este tránsito te llevará a atender a tus vínculos más cercanos. Será un tiempo para que evalúes lo que realmente quieres y te enfoques en ello. ESCORPIO ¡Los pronósticos son excelentes para ti en este día! Por eso te recomiendo que aproveches las influencias favorables para dar inicio a nuevos emprendimientos. Apuesta por aquello que realmente te interesa, te gusta y te hace feliz. Si sigues tus inclinaciones acertarás. SAGITARIO Luego de unos momentos de cierta tensión saldrás a flote gracias a la ayuda espiritual de tus ancestros y seres protectores. Hay dilemas que solo se resuelven recurriendo a la fe. Pronto le encontrarás un sentido evolutivo a las pruebas que pasaste. CAPRICORNIO En este día asumirás el liderazgo en las actividades grupales sintonizando con las emociones de cada uno de los participantes. Será un momento muy especial que te reconfortará enormemente a nivel humano. Podría ser el comienzo de una etapa más satisfactoria. ACUARIO En este día te encontrarás alineado espiritualmente y esto impactará de forma positiva en tu esfera material. Trazarás las mejores estrategias que te ayudarán para escalar profesionalmente. Gracias a tu prestigio, obtendrás un ascenso que pronto contribuirá a tu bienestar económico. PISCIS Gracias a tu naturaleza profundamente amorosa y adaptable vas sorteando cualquier situación desafiante que se te presenta simplemente dejándote llevar con la corriente. Hoy el universo te premiará por tu buena predisposición trayéndote una sorpresa que te encantará ¡disfrútala!

