Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 8 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN MARTES, 8 DE DICIEMBRE ¡Feliz y bendecido martes, mi gente linda! Les quiero advertir que para este día tenemos una conjunción de la luna con el Planeta Marte. Estoy significa que tu carácter estará muy impaciente e incluso agresivo en ocasiones. Además, vas a sentir que todo lo relacionado con tu vida emocional será muy intenso y apasionado, pero al mismo tiempo lleno de tensiones y conflictos. La clave está en saber canalizar todas estas energías y usarlas a tu favor para que no corras el riesgo de hacer o decir cosas de las cuales podrías arrepentirte. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “APROVECHO EL IMPULSO DE ENERGÍA PARA COSAS POSITIVAS”. Si hoy, 8 de diciembre, estás de cumpleaños… Tienes que desarrollar tus capacidades para que el triunfo venga rápido a tu vida. Tu personalidad sensual y muy magnética te ayudará a conseguir lo que quieras. Sigue los consejos de Júpiter retrógrado para este año. La Copa de la Suerte: 8, 26, 40, 52, 63, 83 Aries: Tus padres o tus hermanos, si los tienes, podrán ayudarte en tus proyectos de trabajo y tendrás la mente puesta en las metas que te has propuesto. Será muy importante que te informes bien y no dudes en consultar aquello que no sabes. Tauro: Ahora comenzarás a liberarte de viejos problemas, entrarás en razón y dejarás el pasado donde corresponde. Yo te recomiendo que cortes de raíz todo lo que te ata a relaciones anteriores. No te permitas cometer los mismos errores. Mereces mucho más. Géminis: El aspecto económico irá evolucionando poco a poco como debe ser. Te darás cuenta que el dinero no te faltará y si te lo propones entonces tendrás el éxito asegurado. Lánzate por nuevos caminos y verás cómo tus sueños se realizan pronto. Cáncer: Será muy importante que obedezcas a tu corazón y te dejes llevar por lo que los sentimientos te dicten y sentirás que tendrás el control de tu vida. Hoy llamarás la atención de todos con la luz que irradias. Te reirás con gusto mientras te critican, y no te importará. Leo: Hoy tendrás que tranquilizarte un poco porque tus emociones estarán alborotadas y eso te complicará un poco tu vida diaria. Te recomiendo que salgas a caminar y respires hondo para que las cosas se arreglen. Será muy importante que te armonices. Virgo: Será importante que relajes un poco tu mente y tu corazoncito. Te aconsejo que salgas con tus amigos a divertirte, porque ellos te ayudarán a despejarte y pensar en otra cosa. De nada te sirve quedarte dando vueltas sobre el mismo tema. Libra: Ahora sentirás el deseo de enfocarte en el futuro y pensar cómo puedes reorganizarte. Te recomiendo que hagas un balance entre familia y trabajo, para que puedas encontrar el equilibrio justo. Haz lo posible para cumplir con tus compromisos sin descuidar lo demás. Escorpio: Estarás muy concentrado en tus actividades laborales y te darás cuenta que tus sacrificios no han sido en vano. Las personas que te rodean se sentirán muy orgullosas de ti, especialmente tus seres queridos. Y presta mucha atención porque del extranjero recibirás buenas noticias. Sagitario: Las estrellas te beneficiarán tu apariencia física, así que te verás más bello y eso aumentará tu sensualidad. También querrás hacer algo diferente para salir de tu rutina de todos los días. No te olvides de lo importante, oxigénate y dedícale tiempo a quienes son importantes para ti.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 8 de diciembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.