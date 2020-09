El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 7 de septiembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso mi gente bella, este 9 de septiembre Marte, el planeta guerrero, se pone retrógrado en Aries hasta el 14 de noviembre, así que hoy te diré cómo impactan esas energías en ti… Aries: Marte te hará pensar en todas tus creencias y convicciones espirituales. Sentirás la necesidad de renovarte y cambiar algunos aspectos de tu vida que no están marchando bien. Es buen momento para retiros y actividades que enriquezcan tu alma. Tauro: El aspecto económico será el punto de cuidado en este periodo. Debes enfocarte en la planificación de todas tus inversiones y gastos. Así podrás controlar tus ingresos y evitar las deudas. Los reajustes son necesarios, no les temas. Géminis: Ahora tendrás muchísimas ganas de encargarte de tu imagen y mejorar la forma en cómo te proyectas hacia los demás. Si quieres cambiar de look o comprarte algunas cosas, hazlo. Hace tiempo que no te das esos gusticos y te lo mereces. Cáncer: Tu habilidad para la comunicación se verá un poco perjudicada por Marte Retrógrado, pero no te preocupes, lograrás llegar a acuerdos si eres paciente y comprensivo. Recuerda que no siempre puedes tener la razón en todos los asuntos. Leo: Este aspecto astrológico hará que las situaciones familiares te reclamen más presencia dentro de ellas. Baja un poco tu ritmo acelerado y tu afán de triunfo para compartir con aquellos que tanto te quieren y te necesitan. Dedícale tiempo a tus seres queridos. Virgo: Gracias a Marte te sentirás con la fuerza y determinación necesaria para cortar de raíz aquellas relaciones tóxicas que no le están trayendo nada bueno a tu vida. No le tengas miedo a soltar cadenas y ataduras, es tu momento de ser feliz. Libra: El desenvolvimiento y la prosperidad llegan de la mano de Marte en su fase retrógrada. Todo aquello que ha estado estancado durante mucho tiempo empezará a movilizarse y te recomiendo que te ocupes de lo que es realmente importante para ti. Escorpio: Las relaciones afectivas en general se verán un poco afectadas por este aspecto astrológico, ya que tus seres queridos demandarán más de tu tiempo y atención. Así que saca espacio para organizar una reunión familiar y compartir un momento especial al lado de ellos. Sagitario: Ahora te sentirás con la necesidad de esforzarte un poco más en el área del amor y eso te llevará a aceptar los errores que has cometido hasta el momento. Además, tendrás una gran iniciativa para enmendarlos. Te felicito por esa actitud, sigue así. Capricornio: Se presentarán algunas novedades que no tenías en mente y eso te sacará un poco de control. No dejes que las energías de Marte alteren tus nervios. Debes relajarte, respirar profundo y solucionar con cabeza fría todos problemas que surjan. Acuario: A nivel laboral experimentarás algunos cambios que serán positivos para ti. Aprovecha que las energías están a tu favor para solicitar un ascenso o aumento de sueldo, es posible que consideren tu solicitud y valoren tu esfuerzo. Piscis: Es posible que con este aspecto astrológico te sientas un poco más acelerado de lo normal. Mi consejo es que te tomes todo con mucha calma porque es posible que actúes por impulso y luego termines arrepintiéndote de lo que hagas o digas. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 2, 36, 43, 55, 78, 93 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego

Close Share options

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 7 de septiembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.