El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 7 de octubre

Llegó el ombliguito de semana, mi gente linda. Les cuento que hoy tenemos a la Luna en un sextil con Mercurio, ustedes ya saben que cuando esto ocurre todo lo relacionado con las comunicaciones se fortalece y nuestro reto es sacarle el mayor de los provechos. Este es un excelente aspecto para solucionar problemas, para conversar sobre temas importantes, para lograr reconciliaciones, para concretar negocios y acuerdos, porque las vías de comunicación estarán claras y no habrá cabida a las malas interpretaciones. ¡Ya lo sabes! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ENTIENDO PERFECTAMENTE CON LOS DEMÁS" Si hoy, 7 de octubre, estás de cumpleaños… Comienzas un ciclo excelente que empieces a construir tu propio camino. Es el año para liberarte de ataduras y situaciones del pasado que no te dejan disfrutar de tu buen presente. ¡Anímate! La Copa de la Suerte: 11, 27, 36, 55, 61, 87 Aries: Tu magnetismo estará muy fuerte y atraerás a los demás, pero no será un buen momento para que inicies relaciones sentimentales. Analiza el cambio que tu personalidad necesita para construir una linda relación sin tantas pruebas o para mejorar la que ya tienes. Tauro: Hoy harás un balance de tus logros, que han sido muchos y verás cuánto has alcanzado de tus metas y en qué te has equivocado. Si tienes que tomar una decisión importante, entonces medita y sabrás qué hacer. El universo te dará las respuestas. Géminis: Las relaciones de amistades atraerán tu atención ahora. No pierdas la calma si surge algún conflicto con tu amigo de la infancia. Si te sorprende su reacción inadecuada, tu intuición captará qué lo está afectando y sabrás cómo manejarlo. Cáncer: Los temas profesionales te servirán para darte cuenta de lo que no te da felicidad. Además, una etapa finalizará para dar paso a otra mejor. Los cambios algunas veces asustan, pero no tienes que temer, solo adaptarte a la situación. Leo: Tendrás que obligarte a aquietar un poco tu mente. No pienses en la escasez ni en cosas negativas, al contrario, pon en tu mente pensamientos de abundancia. Si tienes familiares cercanos, visítalos. Aprovecha que puede surgir una propuesta interesante. Virgo: Tus relaciones de todo tipo estarán a prueba a causa de emociones que se desbordan y no podrás manejar. Cuida tus sentimientos, no tomes decisiones por ahora. Espera a que la tormenta emocional pase y verás todo de mejor color. Libra: Los conflictos que están surgiendo últimamente con tu ser querido te llevarán a conocer tus fallas, entonces préstales atención y corrígelas, porque aún estás a tiempo de salvar la relación. Si estás soltero, abre tu corazón y verás que podrás encontrar oportunidades. Escorpio: Por fin entenderás que no eres responsable de todo. Trata de bajar los niveles de tensión en tu vida diaria, relájate y toma las cosas con más calma. Hoy te harás cargo solo de lo tuyo y dejarás que los demás resuelvan sus inconvenientes. Sagitario: Te verás envuelto en una situación que te dejará un poco sensible. Tus sentimientos estarán a flor de piel y cualquier situación te superará. Quien será capaz de amarte, se quedará contigo sin necesidad de que lo presiones. Modérate un poco. Capricornio: Una nueva actitud iluminará tu camino hacia mejores logros. Tus familiares te apoyarán en todo lo que quieras emprender y le darán un nuevo sentido a tu vida, eso es lo que has estado esperando. Ese es tu sueño y si lo quieres de verdad, deberás ir tras de él. Acuario: Sentirás que tienes que ordenar las piezas que se encuentran sueltas y harás algunos ajustes en lo relacionado con tus parientes y tu hogar. Algunos no han entendido bien cuáles son sus roles y eso generará algunas confusiones. Piscis: Identificarás una fuga de dinero que tienes y tendrás que resolverla con cuidado. Es necesario que adoptes una mejor forma de administrar tus ahorros. No compres en forma compulsiva y sin sentido, cuida mejor tus recursos.

