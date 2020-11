El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 7 de noviembre

Close

¡Feliz sábado, mi gente bella! Hoy amanecemos con la influencia de la Luna en el signo de Leo, impactando directamente su casa 10. Este sector representa todo aquello que tiene que ver con la evolución de tu carrera, tus ambiciones y tu éxito en la sociedad. Así que la luz de este signo de fuego te llenará de fuerza para destacarte en cada uno de estos ámbitos que a la larga serán muy importantes para ti, sobre todo al momento de crecer y evolucionar. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LA ENERGÍA DE LOS ASTROS ME HACE BRILLAR" Si hoy, 7 de noviembre, estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo los astros te llevarán a desarrollar proyectos en el ámbito personal con mucha importancia para ti, donde los vínculos afectivos se irán consolidando de a poco, pero seguros. La Copa de la Suerte: 14, 21, 36, 51, 70, 83 Aries: Los astros te ayudarán a transformar tu vida. Has estado algo fuera de control y te encontrarás en el camino de la recuperación. Recibirás mensajes por medio de sueños, así que aplica tu intuición en lo que estés realizando. Tauro: Los negocios que lleves a cabo con personas de tu confianza serán todo un éxito. Asociaciones y asuntos legales se enfatizarán a tu favor. Sabes que en la unión está la fuerza y esto es lo que te auguran las estrellas. Géminis: Sigue los consejos de tu médico para que mantengas tu cuerpo físico y tu mente en las mejores condiciones. Expresarás claramente todo aquello que te molesta, así que aprovecha para organizar tu vida cotidiana. Cáncer: Este será un buen período para reuniones sociales y comunicarte con alguien de tu pasado. Todos buscarán tu compañía porque de seguro la pasarán bien junto a ti, porque lograrás contagiarles tu entusiasmo. Leo: Aprovecha para reunirte con tus familiares y ponerte de acuerdo en las actividades en las que es necesaria la ayuda de todos. La comunicación en el hogar mejorará notablemente. Expresa tu afecto con dulzura. Virgo: Habla y sácate de adentro las emociones que te molestan, pero también tienes que dejar salir las expresiones de amor hacia tus seres queridos. Comunica tus deseos sin miedo alguno, los demás te comprenderán. Libra: Lo que necesitas en estos momentos es aumentar tus ingresos, haz uso de tus palabras encantadoras y logra lo que deseas. No sigas en la espera de lo que otros te han prometido, y exige ahora lo que te corresponde. Escorpio: Estás en tu mejor período para hablar en público, relacionarte con personas dispuestas a colaborar contigo y que no te quiten energía. Tu personalidad impactará al momento de expresarte y decir lo que piensas. Sagitario: Agradece cuando pides con amor y con la seguridad de que ya lo tienes concedido. Se resaltará en ti los deseos de informarte sobre metafísica, religión y espiritualismo. Continúa con tus estudios e infórmate. Capricornio: Presta atención a lo relacionado con el dinero y las inversiones. No descuides lo que te brindará seguridad económica y trata de eliminar la duda de tu vida. Si necesitas consejo, lo tendrás de tus amigos. Acuario: Pon tu mente a trabajar en lo que te hace feliz y cancela todo pensamiento negativo que se te cruce. Continúa tras las metas que deseas lograr y piensa en la mejor forma de promocionarte. Todo se dará fácilmente. Piscis: Este es un momento propicio para viajar por nuevos lugares, para conocer otras culturas y lanzarte a conquistar tus sueños. Si quieres estudiar idiomas, tu facilidad de palabra te conectará con aquellos que piensan como tú.

