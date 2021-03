Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de marzo Un buen día para recordar que cuando tienes buenas intenciones, puedes cambiar la realidad y pasar a un estado más positivo. Mira lo que te deparan los astros de hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN DOMINGO, 7 DE MARZO ¡Y eso mi bella gente, feliz domingo! En este día se producirá un trígono muy especial entre la Luna y Urano. Este aspecto enormemente positivo se dará en signos de tierra por lo que veremos los efectos positivos que produce. Será un momento en el que lograrás liberarte de una limitación y atadura que traes hace tiempo. Todo esto te ayudará a darte cuenta de que, cuando tienes buenas intenciones, puedes cambiar la realidad y pasar a un estado más positivo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENCUENTRO UNA VIA EVOLUTIVA". Si hoy, 7 de marzo, estás de cumpleaños… Hoy las estrellas te acompañarán y te aportarán claridad para que puedas cumplir tus propósitos. Todo indica que será un momento de renovación. Tu empeño y esfuerzo serán altamente recompensados. Una oportunidad única se presentará en tu camino ¡tómala! La Copa de la Suerte: 8, 23, 50, 77, 82, 91 Aries Hoy obtendrás el fruto de un trabajo que vienes gestando hace tiempo. Es un momento para afianzarte sobre lo que has logrado y proponerte nuevos objetivos. No te conformes ni temas volar demasiado alto. La prosperidad tocará a tus puertas ¡ábrelas! Tauro Las nubes que ayer empañaban tu cielo se disiparan para que puedas vislumbrar un nuevo amanecer. Renovarás la confianza en tus capacidades y volcarás todo tu poder de concentración en el futuro. Se abrirá ante ti un abanico de opciones. Géminis Tu fuerte poder de determinación te llevará a avanzar y a revertir a tu favor cualquier situación desventajosa. Tendrás la guía de una inteligencia superior. La providencia te aportará la ayuda indicada en el momento justo ¡agradécela y aprovéchala! Cáncer Las perspectivas en el terreno amoroso son excelentes y todo indica que vivirás en una montaña rusa de sensaciones. Mantener una actitud comunicativa te ayudará a enriquecer tus vínculos. Los solteros podrían encontrarse con alguien especial de una manera sorpresiva. Leo Una persona que se encuentra en una posición destacada te aportará una ayuda invaluable que te permitirá ascender unos cuantos peldaños sin hacer demasiado esfuerzo. Sácale el mayor provecho posible a tu nueva posición. Invierte tu tiempo de una manera productiva. Virgo La vida tomará un nuevo brillo y gracias a que estarás más animado lo que antes parecía monocromático ahora los verás en colores. Será un buen momento para que te animes a probar y hacer algo diferente ¡deja de lado los eternos cuestionamientos! Libra Te ocuparás de resolver ciertos temas domésticos que tenías un poco abandonados. Un familiar podría necesitar de tu ayuda y tus cuidados. No dudes en acudir a su pedido, dar una mano a la persona que quieres te llenará de paz. Escorpio Hoy tu mente estará más receptiva y más abierta para captar nuevas ideas. Tu nivel de compresión será alto y esto te ayudará a mejorar la comunicación con las personas que te rodean. Un antiguo mal entendido se aclarará provocándote gran satisfacción. Sagitario Hoy los asuntos económicos adquirirán gran importancia. Te recomiendo que te mantengas abierto a las oportunidades porque podría surgir un trabajo extra que te permita generar más dinero. La posibilidad de progresar estará al alcance de tus manos ¡tómala! Capricornio La Luna transitará por tu signo ayudándote a focalizar tus objetivos principales y a tomar nuevas iniciativas. Te olvidarás de la timidez y te sentirás libre para expresar lo que sientes. En el terreno amoroso soplarás aires nuevos y excitantes. Acuario Hoy estarás más sensible a las influencias del entorno y por eso buscarás mantenerte un terreno más íntimo. Meditar y reflexionar te ayudará a darle un buen cierre a algunas situaciones que estaban inconclusas. Te liberarás de una antigua atadura. Piscis Será un momento ideal para que te encuentres con amigos o para que participes de una actividad grupal. Conocerás personas nuevas que traerán a tu vida aires de renovación. Di lo que piensas y mantente abierto a escuchar otras opiniones.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de marzo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.