El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 7 de febrero Tiempo de levantar el ánimo, extender tus alas y alzar el vuelo. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN DOMINGO 7 ¡Mi gente bella! ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que en este día el Sol estará muy cerca de Mercurio retrogrado. Este aspecto facilitará la reflexión y el auto conocimiento. Es un momento maravilloso para que te preguntes cuáles son las cosas que quieres cambiar en tu vida. Es muy importante que te animes a pensar libremente sin ningún tipo de condicionamiento sobre las variaciones que te gustaría implementar de aquí en más. Antes de lo que crees estarás extendiendo tus alas y remontando vuelo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS POSIBILIDADES SON INFINITAS". Si hoy, 7 de febrero, estás de cumpleaños… Hoy tu mente estará muy activa y abierta a todo aquello que te interesa. Recibirás información valiosa que te ayudará a derribar barreras y a encontrar un nuevo camino. Tomarás consciencia de que con esfuerzo puedes lograr lo que sea que te propongas. La Copa de la Suerte: 3, 19, 21, 57, 82, 90 Aries Marte, tu astro regente, hará un contacto intenso con Venus generando fuertes atracciones. Creo que alguien en tu entorno despertará tu interés pero te recomiendo que te conduzcas con tacto. Antes de actuar evalúa el terreno y ten en cuenta las necesidades del otro. Tauro Es un momento oportuno para buscar las soluciones a los temas que te preocupan dentro de ti. Quizás llegó el momento de transformar una idea muy arraigada o de modificar tu visión acerca de algunas cosas. Tienes el poder de cambiar tu vida ¡úsalo! Géminis Los astros te llevarán a ir un paso más allá en el campo de las relaciones y querrás descubrir los secretos más íntimos del ser que tienes en frente. Muéstrate tal como eres y lograrás desnudar al otro. ¡Entrégate los placeres sensuales! Cáncer Trata de aprovechar las primeras horas del día para hacer ejercicio de forma que puedas alinear los distintos centros de energía de tu cuerpo. Marca los compromisos para las horas de la tarde porque estarás mejor predispuesto para el intercambio. Leo Hoy será aconsejable que te ocupes de tu salud y de tu bienestar físico. Si trasnochaste o comiste de más llegó el momento de contrarrestar esos excesos con una dieta moderada y haciendo un poco ejercicio. Aplicar un poco de disciplina te reactivará. Virgo Hoy los asuntos amorosos cobrarán importancia. Alguien especial te demostrará su interés con gestos contundentes y pasos firmes. De ti dependerá si estás dispuesto a avanzar o no. Sea cual sea tu decisión te recomiendo que seas claro y que no pierdas en tiempo. Libra Luego de unos días de esparcimiento necesitarás de la estabilidad de tu hogar para ordenar tus emociones. La tranquilidad te ayudará a estabilizarte y a identificar cuáles son tus bases de apoyo. Recuerda que cuantas más profundas son las raíces el árbol es más sólido. Escorpio Los tránsitos planetarios indican que en este día recibirás noticias, consejos o información sumamente importante para ti. Por este motivo debes estar receptivo y predispuesto al dialogo. Puede ser un excelente momento para cultivarte o conversar con personas mayores. Sagitario En este día te levantarás con el pie derecho. Sentirás que te encuentras en una buena sintonía y que atraes experiencias positivas. En lo que respecta a lo económico estarás inspirado, busca una manera de bajar a tierra los negocios que se te ocurren. Capricornio Hoy te recomiendo que sintonices con las ondas evolutivas agradeciendo por todas las bendiciones recibidas y dejando atrás cualquier decreto negativo. Por la tarde la Luna ingresará en tu signo lo que te permitirá comenzar un ciclo con un espíritu renovado. Acuario En este día notarás que en un proyecto compartido tomará un buen rumbo asique deja que cosas caminen por si solas y no intervengas más porque podría ser anti producente. Toma una sesión de masajes para descargar las tensiones acumuladas. Piscis Las estrellas te ayudarán a obtener un logro por el que has luchado por largo tiempo. Sentirás que tus esfuerzos al fin fueron recompensados y disfrutarás este momento de realización. Marca una cita con tus amigos para celebrar tus triunfos.

