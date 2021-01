Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 7 de enero Hoy es un día para vencer los obstáculos y prosperar. Mira lo que te dicen los astros. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jueves, 7 de enero ¡Buen jueves mi gente bella! Hoy la Luna se encontrará en Escorpio exaltando nuestras emociones más intensas de manera de que podamos vencer uno a uno los obstáculos que se nos presenten. Asimismo, los aspectos con Marte y Urano nos indican que será un momento ideal para activar nuestras energías y para encarar nuevos emprendimientos. Dejarás atrás cualquier excusa y lucharás para obtener lo que te mereces. Las oportunidades para prosperar se presentarán en el lugar que menos te lo esperas y de la forma más sorprendente. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “MANIFIESTO MI PODER TRANSFORMADOR”. Si hoy, 7 de enero es tu cumpleaños… Las configuraciones planetarias indican que tendrás la fuerza necesaria para lograr aquello que tanto ambicionas. Tu instinto, combinado con tu admirable fuerza de voluntad, te llevará a superar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. La copa de la suerte: 17, 22, 51, 66, 89, 93 ARIES Saldrán a la luz antiguos conflictos con tu familia o con alguien de tu círculo de amistades. El aspecto positivo de esto es que podrás ver lo que hay más allá de las apariencias y conocer con mayor profundidad a los que te rodean. TAURO Eres bastante posesivo y el área de las relaciones no será la excepción. Sin embargo, hace un tiempo que te resulta difícil tolerar las actitudes absorbentes de los otros, así que hoy el universo te pedirá que aprendas a llevar relaciones amorosas con mayor libertad. GÉMINIS Quizás comiste de más en las fiestas o bebiste demasiado lo cierto es que los astros indican que es tiempo de que elimines de tu organismo todo lo toxico. Necesitas volver a sentirte liviano y que tu cuerpo recupere su natural funcionamiento. Haz una dieta purificante. CÁNCER El transito lunar estimulará tu autoexpresión pero cuidado porque sin darte cuenta podrías ofender a alguien de tu círculo social o motivar fuertes reacciones. Evita colocarte en el ojo de la tormenta porque los exabruptos y los cortocircuitos estarán a la orden del día. LEO Últimamente, y aunque no estaba en tus planes, has puesto gran parte de tu atención y energía en el trabajo. Debido a esto, tus familiares y seres queridos se han sentido un poco desplazados. En este día deberás compensarlos pasando más tiempo con ellos. VIRGO Se despertarán tus inquietudes y buscarás nuevas alternativas para explorar. Es posible que te surja repentinamente la idea de un viaje, pero, aunque hoy tus compromisos no te permitan embarcarte inmediatamente puedes aprovechar la inspiración para planificar cada detalle. LIBRA En este día podrían surgir gastos que no estaban contemplados en tu presupuesto. Pero piensa que, así como el dinero sale, también podría ingresar a través de préstamos y financiaciones de una pareja, un amigo o un familiar. Aprovecha cualquier imprevisto a tu favor. ESCORPIO Marte, el planeta rojo, comenzará a impactar en el ámbito de tus relaciones. En los próximos dos meses las personas que te rodean se mostrarán más enérgicas y en los asuntos compartidos darán pasos firmes. Se movilizarán pasiones de todo tipo. SAGITARIO En este día el pasado ejercerá una poderosa influencia y tus emociones se intensificarán afectando tu nivel de concentración. Te recomiendo que le des una solución a los conflictos inconclusos porque hasta que no los enfrentes no te dejarán libre. CAPRICORNIO Sin darte cuenta desorientas a los que te rodean y tus actitudes provocan sentimientos encontrados. Te recomiendo que al final del día hagas una pausa para observar uno a uno tus movimientos. Si recapitulas podrás detectar donde se produjo el corto circuito. ACUARIO Tus proyectos personales cobraron magnitud y cada vez te demandan más atención. Hoy te darás cuenta que en el afán de desarrollar los nuevos emprendimientos descuidaste otras responsabilidades. En los momentos de mayor exigencia trata de mantener la calma para que surjan las soluciones. PISCIS Los astros pondrán en relevancia asuntos relacionados con viajes e incrementarán el contacto con personas de otras regiones. Es probable que recibas una visita imprevista o que tengas que trasladarte de un momento a otro sin demasiado tiempo para organizarte ¡no te resistas!

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 7 de enero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.