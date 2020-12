Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 7 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. El Niño Prodigio Por El Niño Prodigio and Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN LUNES, 7 DICIEMBRE Y eso mi gente bella, bendiciones para todos en este nuevo comienzo de semana. Para hoy les traigo un horóscopo especial en el que te diré qué técnica de meditación que te ayudarán a relajarte y armonizarte. Aries: Te aconsejo que te des un baño placentero mientras escuchas música. También tienes otras opciones, como la jardinería, los tratamientos de belleza o compartir con niños y mascotas. La cocina también es efectiva para relajarte, sobre todo si cocinas para alguien más. Tauro: Ahora necesitas descargar toda la adrenalina que tienes acumulada y una buena forma de hacerlo es a través de un deporte competitivo. También puedes derrochar energía saltando o corriendo al aire libre para oxigenarte. Eso te servirá mucho. Géminis: Para recuperar energías te recomiendo que te dejes consentir de tus personas queridas, ya sea en la comodidad de tu casa o en algún lugar que sea especial para ti. Otra opción podría ser un paseo a la luz de la luna y un brindis romántico también te armonizarán. Cáncer: Durante estos días te funcionaría salir solo a caminar escuchando música o reunirte con tus amigos para bailar y cantar hasta quedarte sin voz. Otras opciones son: ir al cine a ver una película entretenida o compartir una cena con tu familia. Leo: Relajarte al 100% puede ser difícil para ti porque últimamente tu mente no para de pensar para encontrar la solución a tus problemas. Pero para intentarlo puedes ponerte en contacto con la naturaleza, escuchar la música que te gusta o reunirte con amigos. Virgo: Aunque te gusta mucho dormir, lo que te ayuda a desconectarte son actividades en las que puedas reírte con todas tus ganas. Otra opción que también te funciona es dedicarte a tu arreglo personal para deslumbrar al mundo y salir de compras. Libra: En estos tiempos una muy buena manera de liberar la energía es a través del sexo y los encuentros íntimos. Pero también están las conversaciones profundas con quienes están a tu gusto y nivel, y con los que puedes conectar tu alma. Escorpio: Piensa en las actividades que más disfrutas y cualquiera de ellas te servirá para olvidarte de aquello que te tensiona. Conéctate también con tu lado místico y profundo para que, a través de la meditación, puedas eliminar viejos rencores. Sagitario: Si está dentro de tus posibilidades, busca la manera de relajarte instalándote en el mejor hotel cinco estrellas, que tenga un spa increíble donde puedas recibir todo tipo de tratamientos armonizadores. Otra forma de relajarte es cocinando algo rico. Capricornio: En estos momentos lo mejor para ti es tener un par de días en algún lugar lejano. O una larga caminata o un paseo, ya sea a caballo o conduciendo un auto sin tener un destino definido, ya que lo importante es poder desplazarte y alejarte de lo que te tensiona. Acuario: Bailar o hacer yoga te servirá mucho para armonizar. También te puede funcionar dar un paseo por la naturaleza y descansar en la playa, o en otro espacio abierto para contemplar el cielo estrellado. Lo importante es que respires aire puro y te olvides de las tensiones. Piscis: Ahora tendrás muchas opciones para relajarte, si tienes una vena artística, puedes intentar pintar o hacer cualquier otra actividad que implique explotar tus talentos. Sobre todo, aquellos que están escondidos y están deseando salir. Déjate llevar. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 27, 39, 47, 53, 80, 91 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 7 de diciembre

