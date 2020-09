El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 6 de septiembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido domingo, mi gente bonita! Hoy terminamos esta semana con la energía de la Luna que se encuentra transitando por el signo de Aries. así que te sentirás emocionalmente independiente, espontáneo y apasionado. Este es un excelente momento para romper ataduras y dejar en el olvido aquello que no te gusta. Si te ha costado cerrar algún ciclo, pues te cuento que hoy tendrás la fuerza suficiente para decir: ¡Ya no más! ¡Para atrás ni para coger impulso! Así que anímate y permítete Levantarte, Renovarte y Gozar. Tú sabes… ¡Lerego, lerego, lerego! AFIRMACIÓN DEL DÍA: “EXPANDO Y PROYECTO MI ENERGÍA POSITIVA” Si hoy, 6 de septiembre, estás de cumpleaños… Empezarás a interesarte por lo artístico, y que no te extrañe que empieces estudiar algo relacionado. Las estrellas te acompañarán en este nuevo año para protegerte y beneficiarte en tu crecimiento personal. La Copa de la Suerte: 4, 19, 36, 60, 71, 96 Aries: En este día te aconsejo que te conectes con tu Ser Supremo. Dispondrás de tu tiempo para hacerlo y luego continuarás con tus actividades. Saldrás a explorar nuevos lugares y conocer nuevas personas que ampliarán tu mirada del mundo. Tauro: Libérate de todas las tristezas del pasado y ábrete a una vida de bendiciones. Haz un balance de lo que has vivido y no vuelvas a permitir que gente de baja vibración se lleve tu energía. Quédate en silencio contigo mismo. Géminis: En este día de espiritualidad abre tu corazón a lo que te ofrecen los astros para que sanen tus viejas heridas. Las manifestaciones del amor se harán presentes, profundiza en tu propio ser para salir de lo que no te hace bien. Cáncer: Recuerda que la salud es un tesoro que tienes la obligación de mantener, dejando de lado ciertos hábitos dañinos. Los astros te auguran éxitos en lo personal, pero hoy dedica un poco de tu tiempo para conectarte con Dios. Leo: Conquistarás corazones mediante tu encanto y tu magia personal. Busca dentro de ti la verdad y aprovecha para manifestarles tus sentimientos a todos los que amas. Hoy te hará bien agradecer por todo lo que tienes. Virgo: Estarás muy unido a tu familia y disfrutarás de un ambiente muy grato y placentero en tu hogar. Llevarás armonía a tu entorno. Un centro de mesa con violetas y jazmines y un incienso de sándalo elevarán la energía. Libra: Tendrás una buena forma de expresarte y facilidad de palabra para comunicarte con los demás y los seres de luz. Escucha con atención las necesidades de los otros y comunícate sinceramente con tus seres queridos. Escorpio: Sé más cuidadoso con los gastos y te evitarás futuros problemas. Te volverás demasiado generoso y no tendrás conciencia de lo que gastas. Te mostrarás tolerante y comprensivo, pero no dejes que abusen de ti. Sagitario: Anímate y cuídate más. Descansa y planifica lo que deseas lograr en la vida, cumple con lo que has decidido y reafirma lo que te prometiste a ti mismo. Evita los conflictos y no te entrometas en los problemas de los demás. Capricornio: Buscarás la unión familiar en este día, los lazos afectivos se fortalecerán y todos sentirán una sensación de afecto y serenidad. Estarás más espiritual, con deseos de hacer algo por quienes necesitan ayuda. Acuario: Un amigo se te acercará en este día tan especial porque los ángeles lo han traído hasta ti, escucha con mucha atención sus comentarios y entiende que sus críticas servirán para tu crecimiento como persona. Piscis: Demuestra tus sentimientos a todos los seres que amas. Desarrolla confianza en tus capacidades fortaleciendo tu fe. Llevarás a cabo una acción de caridad, así alimentarás tu corazón con la energía del amor universal.

