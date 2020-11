El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 6 de noviembre

Close

¡Llegó el fin de semana, mi gente bella! Es viernes y el cuerpo lo sabe… Les cuento que para este día tenemos una conjunción de la Luna con Mercurio, lo que significa que tu intuición estará muy activa y podrás identificar en los demás, algunas cosas importantes con tan solo verlos. Sobre todo, lo que tiene que ver con los sentimientos. También tendrás la capacidad de percibir si hay algún problema con alguien cercano a ti y podrás resolver cualquier situación, manteniendo buenos diálogos y conversaciones claras. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "RESOLVERÉ LOS CONFLICTOS QUE TENGO" Si hoy, 6 de noviembre, estás de cumpleaños… A partir de hoy tratarás de que se lleven a cabo tus proyectos e ideas más importantes, pero te recomiendo que no descuides aquellos detalles que harán las concreciones más seguras. Confía en tus capacidades. La Copa de la Suerte: 3, 17, 38, 47, 62, 77 Aries: Este fin de semana tendrás que cuidar tu intimidad y los secretos que guardas como un tesoro. Sé celoso con las personas que te rodean y solo confía en aquellas que sabes que te quieren de verdad. Solo así te cuidarás de decepciones. Tauro: Tendrás que tomar conciencia de las situaciones que te están sucediendo. Comienza por hacerte cargo de lo que te corresponde, sé maduro hablando con las personas a las que le debes explicaciones e intenta conseguir soluciones a través del diálogo. Géminis: Este fin de semana aprovecharás para cambiar algunas cosas de tu rutina que ocupan tu mente y te hacen sentirte intranquilo. Si te relajas, te llegarán destellos de claridad. También te tomarás un tiempo para hacer alguna actividad que te genere placer. Cáncer: Estarás ocupado más de lo que corresponde con los asuntos del corazón y sabrás que debes cambiar algunas cosas que no te favorecen, como tu inseguridad, los celos desmedidos y tus caprichos. Recibirás consejos de personas que te quieren, así que atiende a lo que te dirán. Leo: Este fin de semana dialogarás con tu familia y la comunicación será muy clara entre ustedes. Dejarás a un lado los temas negativos y no serán ni siquiera mencionados. Serán unos excelentes días para alcanzar paz y tranquilidad. Virgo: Nueva gente se te acercará durante este fin de semana que te ayudará a ver lo que te sucede de otra manera. También lograrás tener una mirada diferente sobre tu estilo de vida. Tus parientes tomarán un lugar importante y te comunicarás con ellos. Libra: Este fin de semana ocuparás el lugar que te has ganado y tanto has buscado. Nadie podrá arrebatarte lo que es tuyo porque te lo mereces. También podrás solucionar los errores que has cometido sin querer en el pasado y congraciarte con algunas personas. Escorpio: Durante estos días te verán magnético y misterioso, atrayendo a quienes están cerca de ti, y los demás sentirán curiosidad acerca de tus cosas. Si necesitas estar solo, analiza los errores que has cometido y estará muy bien que recapacites. Sagitario: Verás las situaciones de otra forma durante este fin de semana porque se activará tu sector de la espiritualidad. Ahora prestarás mayor atención a tu vida interior y escucharás esa voz que te guía. Analiza mejor si necesitas hacer un examen de conciencia. Capricornio: Este fin de semana te dedicarás a hacer un balance de tus acciones en el grupo de amigos para aprender a compartir y ser un mejor apoyo para ellos. Afortunadamente, has sabido elegir a tus amigos y estarás rodeado de personas muy bellas. Acuario: Será un excelente momento para hacer algunas correcciones en tus metas. Todavía estás a tiempo, recuerda que siempre podemos cambiar nuestros objetivos para mejorar. Este fin de semana, te dedicarás a repartir tu tiempo y responder a algunos deberes en tu hogar. Piscis: En los próximos días podrás iniciar un estudio superior o investigar en áreas de tu interés. Emprenderás otras actividades para mostrar lo que sabes. Recuerda que eres una persona muy inteligente, y en cualquier cosa que emprendas te irá formidable.

