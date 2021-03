Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de marzo En este día estarás mucho más empático, receptivo y dispuesto a establecer una conexión afectiva. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN SÁBADO, 6 DE MARZO ¡Feliz sábado, mi gente bella! Hoy nuestro astro rey Sol estará rodeado por las energías de Venus y Neptuno. Sentirás que eres parte de una corriente de amor universal. Estarás mucho más empático, receptivo y dispuesto a establecer una conexión afectiva. Tu imaginación será desbordante y le encontrarás un sentido místico y espiritual a las diferentes experiencias que atravieses. Si puedes dar una caminata ¡hazlo! Si no, escucha una música que te inspire ¡ya verás cómo te transportas a otra dimensión! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI SER ESENCIAL ES MI GUÍA". Si hoy, 6 de marzo, estás de cumpleaños… Los astros te ayudarán a elevar tu visión y a encontrar las mejores oportunidades. Te sentirás con un ánimo festivo y querrás disfrutar junto a otras personas de los placeres de la vida. Tu intuición será la brújula que te indicará el camino ¡síguela! La Copa de la Suerte: 26, 30, 42, 51, 67, 75 Aries Te sentirás motivado para ampliar tu campo de acción y explorar nuevas posibilidades. Sentirás ganas de viajar o de incorporar conocimientos sobre otras culturas. Si lo deseas tu vida puede tomar una dimensión más espiritual ¡ábrete y encontrarás tu guía! Tauro Tus emociones se encontrarán a flor de piel y vivirás todo con gran intensidad. Por eso te recomiendo que antes de tomar determinaciones recuerdes que no necesariamente las cosas son blanco o negro, muchas veces hay una gran variedad de grises en el medio. Géminis Será un momento ideal para que planifiques un viaje o una aventura en compañía de otras personas. Los solteros tendrán enormes posibilidades de encontrar a su media naranja en el extranjero. Mantente abierto a las oportunidades que surjan ¡pero no descuides tus compromisos anteriores! Cáncer Te sentirás lleno de inspiración y por momentos tu mente se irá a las nubes. Pero ten cuidado porque hoy las circunstancias requerirán de tu atención y de que tengas abiertos tus cinco sentidos. Haz una lista de prioridades y síguelas. Leo Si realizas deportes, competencias o actividades al aire libre será mejor que no te exijas demasiado. Si participas de juegos de azar cuídate de no apostar demasiado dinero. Más bien aprovecha la ocasión para entretenerte y descomprimir ¡evita cualquier tensión! Virgo Si vives con otras personas probablemente tengas que plantear nuevas pautas de convivencia. Si en cambio te encuentras solo evaluarás la posibilidad de compartir el hogar con tu pareja o con un amigo. Posiblemente consideres necesario mudarte a un lugar más grande. Libra El dialogo puede ser una excelente vía para la resolución de tus problemas. Estás necesitando un confidente que te ayude a aclarar tu mente y a poner algunas cuestiones en contexto. Mirar tu realidad con un enfoque más optimista te traerá alivio. Escorpio Hoy sentirás deseos de incrementar tu patrimonio y adquirir nuevos bienes. También querrás invertir en ropa para mejorar tu apariencia pero ten cuidado de no estar llevándote por un deseo de ostentación. Trata de no desperdiciar tu dinero en banalidades ¡apuesta a lo verdadero! Sagitario El horizonte se despejará y podrás vislumbrar una nueva meta pero tus lazos afectivos podrían impedirte avanzar al ritmo que te gustaría. Fíjate de que manera puedes incluir a tus afectos dentro tus planes. Vuela alto sin perder de vista el nido. Capricornio Es un momento ideal para que medites, hagas yoga y para que cultives tu vocación espiritual porque esto te llenará de una fe arrolladora. Pensar demasiado podría llevarte a la duda o provocarte confusión. Guíate por tus certezas internas ¡encontrarás paz! Acuario Hoy te sentirás esperanzado e inspirado para poner en marcha tus sueños más preciados. Tu espíritu solidario estará exaltado y querrás contribuir al bienestar de las personas que te rodean. Tomate un tiempo para ver cual puede ser tu mejor aporte. Piscis Lograrás culminar una etapa de gran esfuerzo de una manera exitosa. Será una buena ocasión para celebrar tu triunfo junto a los seres que fueron tus guías o referentes. Puedes estar orgulloso de lo que has conseguido ¡deja de lado la timidez!

