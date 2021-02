Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 6 de febrero ¡Cuidado con el pesimismo! Toma nota sobre lo que tienes que hacer para ver el vaso lleno y mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN SABADO 6 ¡Gente bella! ¡Muy feliz sábado! En este día la Luna transitará por Sagitario desde donde realizará un maravilloso sextil con Venus y el Sol. Estas confluencias nos recordaran todo lo bueno y bello que tiene la vida y nos ayudarán a ver, como quien dice "el vaso lleno". Además, te sentirás verdaderamente predispuesto a conocer al ser que tienes en frente, y a la vez te bridarás sin dobleces. Los contactos con personas de diversas regiones y las relaciones interculturales se verán especialmente favorecidos. ¡Disfruta de estas brisas de aire fresco! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS VINCULOS ME CONECTAN CON LA ABUNDANCIA". Si hoy, 6 de febrero, estás de cumpleaños… En este día te sentirás sumamente optimista y lleno de energías positivas. Estarás en contacto con diversas personas que te abrirán puertas y que te ayudarán a ampliar tu campo de acción. Surgirá oportunidades de viajar y conocer nuevos lugares ¡aprovéchalas! La Copa de la Suerte: 11, 26, 38, 45, 51, 73 Aries Los tránsitos planetarios indican que recibirás guía, enseñanzas y buenos consejos. Este es un tiempo propicio para que reanudes tu fe y para que confíes en la beneficencia divina. Toma el aspecto positivo de las experiencias y de las personas que se cruzan en tu camino. Tauro En este día estarás especialmente inspirado para los negocios. Se te ocurrirán ideas muy creativas para aumentar tu capital y obtener financiamiento. Asociarte con otras personas podría potenciar enormemente tus recursos y ayudarte a amortiguar los gastos ¡tenlo presente! Géminis La Luna transitará por Sagitario, tu signo complementario, creando las condiciones ideales para los encuentros románticos. Será un momento de plenitud para aquellos que estén en pareja. Los soleros podrían enamorarse de una persona nueva que aparecerá en sus vidas. Cáncer Los astros señalan que es un momento ideal para que te ocupes de tu alimentación mejorando la calidad de todo lo que consumes. Te sugiero que te informes acerca de las propiedades de los alimentos y que visites al nutricionista. Comer sano mejorará tu vida. Leo Los astros aumentarán tu caudal de energía y tu nivel de auto confianza. Por eso sentirás enormes ansías de brindarte y de mostrarte al mundo tal como eres. En el plano del amor habrá alguien dispuesto a seguirte hasta el fin del mundo. Virgo Los tránsitos planetarios señalan que es un momento oportuno para que te quedes en tu hogar y para que te aboques a los asuntos afectivos. Te recomiendo que estés atento a tus familiares porque tú ayuda podría ser requerida en cualquier momento. Libra Tus inquietudes intelectuales y espirituales estarán exaltadas. Querrás investigar distintos temas y abrir tu mente a nuevas ideas. Te recomiendo que fomentes el intercambio con personas extrajeras o que practiquen una filosofía de vida diferente. El intercambio te enriquecerá enormemente. Escorpio En este día podrían surgir algunos gastos que no estaban en tus planes y esto podría inquietarte un poco. Pero no debes preocuparte porque habrá un alma generosa dispuesta a tenderte una mano. Si necesitas ayuda pídela y el universo proveerá. Sagitario Las influencias planetarias te aportarán una cuota extra de buena suerte en todo lo que emprendas. Entrarás en sintonía con personas que te mostrarán opciones y alternativas que antes no registrabas. Habrá alguien dispuesto a acompañarte en tus nuevos proyectos ¡diviértete! Capricornio Has estado un poco tenso y esto impide que puedas ver los asuntos que te preocupan con claridad. Aprovecha estos días para descansar, creo que en la meditación y la reflexión podrías hallar las respuestas a muchas de tus inquietudes económicas. Acuario Vivirás un momento de unidad en el que los encuentros con otros seres fluirán de una forma extraordinariamente positiva. Muchos de los anhelos que hace un tiempo te parecían inalcanzables se volverán realidad. Sentirás que tocas el cielo con las manos. Piscis En este día una persona del pasado te hará una propuesta interesante o recordarás un talento olvidado que podría ser la llave de tus futuros triunfos. La providencia divina estará guiando tus pasos hacia la prosperidad. Toma la ayuda que recibes.

