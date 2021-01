El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 6 de enero

Close

Miércoles, 6 de enero ¡Feliz, feliz miércoles gente linda! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Hoy se producirá un sextil entre el Sol y el planeta Neptuno que, junto con las influencias de la Luna en Libra, propiciarán los encuentros románticos y el contacto entre los enamorados. Este es un día para disfrutar de la compañía de otras personas ya que habrá una cuota extra de encantamiento en los intercambios. Las configuraciones también se prestarán para la inspiración creativa y para dejarse conmover por la música o por el arte. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "COMPARTIR ME ELEVA Y ME INSPIRA". Si hoy, 6 de enero, es tu cumpleaños… Los astros te ayudarán para que te quites las corazas y para que dejes fluir las emociones que estaban contenidas. Estrecharás el vínculo con tus familiares y te permitirás repartir el peso de las responsabilidades con ellos. La copa de la suerte: 7, 24, 37, 50, 64, 99 ARIES Alguien especial estará pendiente de ti, pero como hoy estás con la energía un poco baja es probable que te cueste corresponderle. Te recomiendo que no rechaces ninguna propuesta porque en el futuro podrías arrepentirte. Hoy el desaliento podría llevarte a tomar una decisión equivocada. TAURO Todas las tensiones y enojos que has venido acumulando podrían manifestarse en síntomas físicos, por eso debes cuidar tu punto sensible que es la garganta protegiéndola de los cambios de clima. Pero nada será tan efectivo como canalizar tus emociones. GÉMINIS Nada de lo que hagas hoy pasará inadvertido, te envolverá un halo de glamour y atraerás aplausos. El problema es que las envidias y las malas vibras también se harán presentes. Protégete de estas energías evitando ser ingenuo y superficial. CÁNCER Se presentará la situación perfecta para que identifiques tus necesidades y las hagas respetar. Es que a veces en tu afán de complacer a los que quieres dejas pasar actitudes que te lastiman. Recuerda que el buen querer viene de la mano de los limites. LEO Tus anhelos de variar, despejarte y divertirte probablemente se verán interrumpidos por algunos compromisos que no podrás evadir. Sin embargo, te aconsejo que no renuncies a tus momentos de esparcimiento. Si eres lo suficientemente flexible encontrarás darte espacio para todo. VIRGO Hoy deberás estar atento para que la vanidad no te lleve a involucrarte en situaciones que luego no puedas sostener. Te recomiendo que antes de comprometer tus recursos evalúes tus necesidades y analices los costos. Controla los impulsos para evitar arrepentimientos. LIBRA El tránsito de la luna por tu signo hará que te sientas más sexy y que disfrutes al vincularte con otras personas. Tendrás que intercalar los momentos de placer con algunos temas familiares. Un nuevo vínculo requerirá un mayor grado de compromiso. ESCORPIO Te recomiendo que te cuides tanto de lo que dices como de lo que escuchas porque el área de las comunicaciones no se encuentra muy bien aspectada. Observa tus pensamientos y la influencia que ejercen en tu estado anímico. ¡Pon tu mente en positivo! SAGITARIO Te sentirás con ganas de participar en actividades comunitarias y de sumarte a grupos con fines benéficos. Pero cuidado porque tus ideales podrían verse reñidos con la realidad. No te pongas metas demasiado elevadas y avanza de acuerdo a tus posibilidades. CAPRICORNIO Los cuerpos celestes indican que en este día tu nivel de exigencia será muy elevado. Tus responsabilidades se multiplicarán y estas cargas extras podrían llevarte a perder la perspectiva. Te recomiendo que escuches la visión de una persona de mayor experiencia. ACUARIO Los efluvios positivos continuarán favoreciendo el desarrollo de tus proyectos pero a un ritmo más lento del que te gustaría. Los retrasos se presentarán por asuntos pendientes asique ponte manos a la obra para resolverlos. Antes de viajar asegúrate de tener tus papeles en regla. PISCIS Los tránsitos planetarios te presentarán situaciones a resolver que requerirán de un análisis profundo de tus deseos más inconfesables. Podrías sentirte atraído por alguien de tu círculo de amistades y que esta situación represente un dilema. Antes de actuar pon todo en la balanza.

