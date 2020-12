Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 6 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio DOMINGO, 6 DE DICIEMBRE ¡Feliz domingo, mi gente bella! Es el último día de esta semana y las energías de hoy estarán marcadas por la influencia de la luna que está formando un semisextil con Venus y te llevará a tener mucho éxito en cualquier actividad física, artística o cultural que realices. También tendrás un excelente temperamento que te ayudará a relacionarte activamente con los demás. Aprovecha este día para conectarte con aquellos que hace rato no ves. Te vendría bien ponerte al día de todas las cosas que han vivido tus seres queridos y alegrarte por sus triunfos y logros más recientes. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CONFÍO EN MIS TALENTOS Y LOS APROVECHO". DOMINGO, 6 DE DICIEMBRE Si hoy, 6 de diciembre, estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo tendrás que aprender a sortear las piedras que se interpongan en tu camino porque si no, tardarás más en cumplir parte de tu crecimiento y maduración. La Copa de la Suerte: 2, 20, 31, 60, 67, 95 Aries: Poder equilibrar tus asuntos hogareños con la profesión será un desafío para ti, y esto trae situaciones tensas y cambios. Todo volverá a la normalidad pronto. Vive, perdona y llénate de amor. Ten paciencia. Tauro: Tu capacidad intelectual se verá estimulada. Si hay cosas que te desagradan, está en tus manos poder cambiar lo que te molesta. Es tiempo de sentir que no estás atado a nada ni a nadie, y conseguir lo que te has propuesto. Géminis: Alguien cercano a ti te ofrecerá soluciones favorables para tus finanzas, pero tendrás que depositarle tu confianza y unir esfuerzos en común. No tomes sus críticas tan en serio, lo hace por tu bien y para que mejores. Cáncer: Renacerás a una nueva vida llena de ilusiones y esperanzas. No vivirás buscando la aprobación de los demás, ya que sabrás darte el lugar que te mereces. Estarás más maduro y mejor preparado para orientarte con sabiduría. Leo: Hoy no tienes necesidad de vivir con apuros ni preocupaciones. Deja todo como está, no hagas cambios apresurados ni tomes decisiones de última hora. Dedícate a meditar sobre lo que puedes comenzar en este ciclo. Virgo: Acontecimientos inesperados de personas importantes te mantendrán atento. Espera, que todo volverá a la normalidad. Recupera la armonía de los que están a tu lado y las tensiones no influirán en tu salud. Libra: Plutón intensificará tu deseo de lograr algo importante en tu vida, y hará realidad los proyectos que tienes en mente. Te gusta ser tu propio jefe, pero para causar una buena impresión en tus superiores muéstrate tolerante. Escorpio: Aprenderás a perdonar y a olvidar, porque lograrás liberarte e independizarte de ataduras dañinas. El conocimiento, la creatividad y una nueva filosofía de vida enriquecerán tu existencia. Sagitario: Dejarás atrás los recuerdos negativos del pasado y te abrirás a un período de claridad mental y de mucha creatividad. Recuperarás el poder que fuiste cediendo, y no se volverán a aprovechar de tu generosidad. Capricornio: En el amor, llega el tiempo para formalizar un compromiso con la persona amada, o bien para iniciar una relación estable y formal con el ser que tanto esperabas. Vencerás los pensamientos de limitación. Acuario: Te sentirás con deseos de darle a tu vida una nueva dirección. La energía que recibirás te llevará a recuperarte de cualquier dolencia física. Cambiarás la rutina y modificarás hábitos que te perjudican. Piscis: No faltarán exclamaciones de admiración a tu paso y miradas atraídas hacia ti como un imán. Emplea tu buen juicio, y si ya tienes pareja no estropees una relación estable por una aventura pasajera.

