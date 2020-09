El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 5 de septiembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido sábado, mi gente bella! Les cuento que hoy amanecemos con la energía del Sol en Virgo. Este aspecto astrológico te servirá para ponerte al día en el trabajo, sacar adelante lo que tenías atrasado y organizar bien tu agenda para los meses venideros. También te costará menos hacer orden en casa, realizar el cambio de armario y cualquier tarea tediosa que tengas pendiente. Si quieres iniciar una dieta más sana, apuntarte al gimnasio, a yoga o dejar hábitos nocivos, este es el momento. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ME PREPARO PARA CAMBIOS IMPORTANTES EN MI VIDA” Si hoy, 5 de septiembre, estás de cumpleaños… Tendrás que trabajar tu capacidad de adaptación a los cambios que surgirán en tu vida. Los movimientos personales que te ocurrirán serán intensos, pero a la vez encantadores porque sabrás cómo resolverlos. La Copa de la Suerte: 13, 23, 44, 56, 68, 84 Aries: Varios interrogantes están en tu mente y tu curiosidad por saber más hará que te intereses en otros temas que no te hubieras imaginado. Quiero que colabores con los demás, no sólo con tus mejores amigos. Tauro: Tienes que hablar menos y aprender a escuchar, porque estás mostrándote intolerante. No te empeñes obstinadamente en lo que te pueda retrasar. Sé más comprensivo y eso facilitará que todo se encamine. Géminis: Se te abrirán las puertas a nuevas oportunidades para crecer en todos los aspectos. Te encontrarás transitando con mayor comodidad tu camino hacia la meta. Tus deseos se harán realidad. ¡Confía en ti! Cáncer: El ambiente del trabajo se está transformando para bien. La onda positiva empieza a expandirse. En lo laboral tú tendrás el respeto que siempre has soñado. Los astros te regalan lo que por años deseaste. Leo: Se avecinan tormentas con tu pareja, si la tienes, pero nada que no pueda resolverse. En el amor la relación se tensa un poco y tendrás que hacer algunos cambios para mantenerla. Si estás soltero, pues no tienes nada de lo que preocuparte. Virgo: Te aconsejo que trates de ser más tolerante comprendiendo algunas situaciones del presente. No tomes las cosas materiales tan en serio, porque verás que luego no valen la pena. Pon la mente en lo importante. Libra: El amor que esperas llegará pronto a tu vida. Tu relación sentimental será más interesante. Y tú serás capaz de lograr lo imposible. Si estás acompañado, ya es hora de asumir el compromiso. Escorpio: Con tanto cambio, has acumulado tensión y mucho estrés, y esto te puede afectar en lo emocional, aunque el físico también puede pasarte su factura. Quiero que no descuides tu salud y trates de relajarte. ¡Hazme caso! Sagitario: En tu entorno se encuentra alguien que necesita de ti, pero no se anima a pedírtelo. Usa tu intuición para averiguar qué está pasando a tu alrededor. Si un pariente te confía un secreto íntimo, no te muestres sorprendido. Capricornio: El amor es muy importante para sentirte pleno y feliz. Las estrellas te apoyan si buscas definitivamente a tu alma gemela, y si ya la encontraste, protegerán muy bien esa relación. No dudes de ello, ni te preocupes. Acuario: Ámate, y acéptate cómo eres. No hagas caso a las críticas y opiniones de personas que no te aprecian tanto. Si estás alegre derrocharás buena energía. ¡Si estás triste, cambia tu actitud, y verás que todo cambia! Piscis: La economía va mejorando tal cual lo esperabas. Quiero que progreses como te lo mereces, el poder está de tu lado. Tus problemas de dinero dejarán de inquietarte, no son tan graves. No te preocupes, todo saldrá bien.

